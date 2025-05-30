結業潮｜連鎖米線店「麻酸樂」全線結業　開業22年最後分店6.1執笠

【結業潮/麻酸樂結業】連鎖米線店全線結業！開業22年的「麻酸樂」，高峰期擁有13間分店，但近年不斷縮減規模，分店相繼結業，僅餘天水圍最後一間分店。不過，麻酸樂官方近日於社交平台宣布，將於6月1日結束營業，代表餐廳將全線結業。

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麻酸樂結業｜麻酸樂米線專門店全線結業

麻酸樂米線專門店於社交平台公布結業消息，指由於租約期滿，位於天水圍+WOO嘉湖二期的最後分店將於6月1日下午4時結束營業，感謝顧客一直以來的支持，並呼籲該區街坊光顧公司旗下的另一餐廳「峇峇娘惹」。

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麻酸樂結業｜網民：由學生時代食到而家

結業消息一出，有網民留言表示可惜，「由學生時代調景嶺店食到馬鞍山到港島到而家，都十幾年了」、「希望管理層要明白，一間機構走下坡總有個原因」。有網民亦直指食物質素大不如前，「越嚟越難食 已經好耐無幫襯」，又表示同公司旗下的峇峇娘惹「都係急速縮到得返1間」。

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麻酸樂結業｜高峰期擁10多間店

麻酸樂母公司為連鎖餐廳集團「倩碧控股」，2003年於旺角開設首間麻酸樂餐廳，招牌十式米線一碗有齊10款配菜，包括手打肉丸、粟米雞丸、爽滑牛丸、墨魚丸等等，湯底有酸辣湯、清雞湯、麻辣肉碎湯等等。麻酸樂曾在多區開設分店，例如荃灣、屯門、九龍灣、馬鞍山等，高峰期擁有10多間店舖，除了麻酸樂，集團亦創立了提供泰國菜式的「泰巷」、以及提供馬來西亞菜式的「峇峇娘惹」。

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