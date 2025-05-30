WhatsApp新功能｜WhatsApp動態新玩法似足Instagram　可加入音樂、「輪到你了」貼圖邀請

WhatsApp的動態又有升級！WhatsApp宣布，即將逐步為動態推出4大新玩法，為用戶提供更多元的分享方式。

WhatsApp｜終於等到了！iPad版本WhatsApp正式登場

WhatsApp私隱｜留意政策更新及保護基制 開啟雙重認證是基本

WhatsApp表示，動態功能新增的4大玩法包括：

版面配置：將最多六張相片製作成影像拼貼，使用WhatsApp的編輯工具按個人風格編排版面。

音樂氛圍感：製作以特定歌曲為主題的動態帖子，或透過音樂貼圖分享最能營造氛圍的歌曲。

相片貼圖：將相片轉換成貼圖並新增到動態中。用戶還可以編輯貼圖。

輪到你了：選擇一張相片，並使用「輪到你了」貼圖邀請朋友加入對話。當他們作出回應時，就可以將其分享到自己的動態上，並即時與他們的社群互動。

WhatsApp指，希望透過全新功能，讓用戶可以分享生活大小事。並強調這些功能即將逐步推出，並將在未來幾個月內開放所有用戶使用。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。