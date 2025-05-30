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打破迷思！幫助入睡就夠？藥劑師︰靠一物 KO「難入睡+易醒」雙重睡眠煩惱

特約

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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熱門 林夏薇 哈佛大學 羅家英 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

香港生活節奏急速，睡眠問題已成為很多港人的日常困擾。壓力爆棚、夜不成眠，早上醒來仍感疲憊不堪，影響工作與生活品質。根據最新的「港人睡眠及壓力調查」顯示，64%受訪者表示「難入睡」，81%表示「易醒」，更有近6成（59%）人同時受這兩大睡眠問題困擾。很多人認為吃保健品「瞓得着」就能解決問題，怎知道半夜又「扎醒」。註冊藥劑師Ian Cheung（張力行）表示，睡得好一定要兩者兼顧好，選擇有「雙重釋放」功效之天然褪黑素保健品，讓你一覺好眠，重拾活力！想知是甚麼？立即看內文。

近9成港人壓力大影響睡眠質素

調查報告指出，91%受訪者表示正面臨工作與生活壓力，87%更因壓力過大影響睡眠質素。Ian解釋：「易醒主要與夜間褪黑素濃度下降有關，這會導致淺睡或半夜頻繁醒來；而難入睡除了同樣受到褪黑素影響外，亦與壓力過大有關，使得腦袋無法放鬆，結果在床上輾轉反側。」調查更顯示，近6成港人同時面臨這兩大問題，若只針對單一問題（如僅助入睡），往往治標不治本，無法真正提升睡眠質素。

更令人憂慮的是，當中4成人選擇忽視問題，期望「自然好轉」。張力行提醒，長期睡眠不足可能加劇焦慮、抑鬱，甚至影響身心健康，必須及早正視。

藥劑師拆解雙重睡眠問題成因

為何香港人如此容易失眠？Ian指出，壓力是「難入睡」的罪魁禍首。當大腦處於高壓狀態，交感神經系統過度活躍，令人難以放鬆入睡。而「易醒」則與褪黑素分泌有關。褪黑素是人體在黑暗環境下自然分泌的激素，有助調節睡眠周期。然而，現代人常受屏幕光綫或生活習慣影響，褪黑素分泌不足，導致半夜頻繁醒來或淺睡，無法進入深層睡眠。

單純補充褪黑素或紓壓方法或許能解決單一問題，但對於同時有「難入睡」和「易醒」困擾的都市人，效果往往有限。因此，Ian建議採用「雙重釋放」的助眠配方，針對這兩大問題提供全面解決方案。

「雙重釋放」配方 一夜好眠的秘密

「雙重釋放」技術是近年睡眠保健品的突破創新，旨在同時解決「難入睡」與「易醒」問題。Ian解釋：「雙重釋放配方分為快速釋放和緩慢釋放兩個階段。第一階段快速釋放褪黑素，約20分鐘後開始起效；第二階段則緩慢釋放褪黑素，維持整晚的褪黑素濃度，減少夜間醒來，提升深層睡眠時間。」

市面上就有2款「雙重釋放」產品尤其受到推崇：

●    加拿大楓之寶 悠然深睡配方（萬寧有售）
特色：針對壓力性失眠，加入西式草本成分金英花，幫助紓壓並提升睡眠質素。適合因壓力導致難入睡的人士。
成分︰（第一層入睡時快速釋放）5毫克快速釋放褪黑素 + 鎂（助肌肉放鬆、減壓）；（第二層入睡期間持續釋放）5毫克緩釋褪黑素 + 金英花（紓緩焦慮情緒、促進深眠）
優勢：不含藥性成分、無依賴性、素食適用、不含麩質、花生、堅果及乳製品，加拿大製造，品質有保證。

●    加拿大楓之寶 雙效酣睡褪黑素10毫克（屈臣氏有售）
特色：純褪黑素配方，專注提升入睡速度與深層睡眠時數，適合單純想改善睡眠週期的人士。
成分：（第一層入睡時快速釋放）5毫克快速釋放褪黑素 + （第二層入睡期間持續釋放）5毫克緩釋褪黑素。
優勢：同樣無藥性成分、無依賴性，加拿大製造，安全可靠。

單效 vs 雙效 為何選擇雙重釋放？

市面上很多睡眠保健品僅含單一釋放褪黑素，雖能幫助入睡，但無法解決夜間易醒問題，導致睡眠質素不佳。相比之下，雙重釋放配方的優勢在於：

●    快速入睡：第一層褪黑素快速起效，縮短入睡時間。
●    穩定深眠：第二層緩釋褪黑素維持整晚睡眠，減少夜間醒來次數。
●    針對壓力（悠然深睡配方）：加入鎂與金英花，紓緩壓力與焦慮，特別適合因工作壓力失眠的都市人。

調查顯示，77%受訪者表示缺乏同時解決「難入睡」與「易醒」的有效方法，而雙重釋放配方正是針對這一需求的解決方案。張力行補充：「如壓力是主要問題，一些草本成分如金英花、啤酒花或纈草等能提供額外紓壓效果；若只想專注改善睡眠周期，褪黑素是更簡單的選擇。」

真人實測！證實服用一星期效果顯著

為驗證「雙重釋放」配方的實際效果，我們進行了真人實測，試用加拿大楓之寶悠然深睡配方一星期，並使用Apple Watch記錄睡眠數據。以下是真實體驗與數據分析：

試用者A（32歲，市場策劃）
●    痛點：因工作壓力大，經常輾轉反側1小時才入睡，半夜醒來2-3次。
●    使用產品：悠然深睡配方

結果︰
●    清醒時間大幅縮短8%。
●    夜間醒來次數從3次減至1次。
●    深層睡眠時間增加1%，醒後感覺更精神。

用後感：「服用了一星期，感覺壓力沒那麼重，入睡快了很多，早上起來不再像以前那樣累。」

立即行動！限時優惠助你好眠

想告別失眠，迎接優質睡眠？現在正是入手加拿大楓之寶「雙重釋放」產品的最佳時機！

●    悠然深睡配方
即日至6月5日，7折優惠（$209/盒，原價$299）。
萬寧有售：https://bit.ly/4iRnlQj

●    雙效酣睡褪黑素10毫克
即日至6月3日，買第二件半價，平均$219/盒（原價$406.9/盒）。
屈臣氏有售：https://bit.ly/4dsRCDE

（特約）

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