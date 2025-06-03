「Thank You My Hero」生命劇場 癌症患者與照顧者攜手同行心聲共鳴

「同路人」的支持，對於抗癌的患者和照顧者尤其重要。19位沒有演出經驗的癌症患者和照顧者，人生首次挑戰成為舞台劇演員。這班「素人」站在舞台上，將抗癌路上的心路歷程化作動人的故事，代表「同路人」說出抗癌的心聲，彼此互相扶持，甚至有人在演出前一晚急性視網膜穿孔，求醫後也堅持上陣，皆因想說服大家，種種困難也要勇於面對。這場生命劇場由賽馬會「攜手同行」癌症患者支援計劃發起，希望劇場不只是對癌症患者及照顧者的鼓勵與肯定，更是一個創新平台，讓他們勇敢分享經歷，傳遞積極面對癌症的信念。

▲ 導演及一班演員於4個月的排練時間建立了深厚的感情。

由香港賽馬會慈善信託基金贊助的「Thank You My Hero」原創生命劇場，已於4月在柴灣青年廣場圓滿公演，旨在以「戲劇治療」的形式，為癌症患者及照顧者提供心理支援。統籌計劃的香港防癌會主席朱楊珀瑜於活動致辭時提到，隨着醫療科技的進步，癌症的治癒機會顯著提高，但心理壓力仍是患者及照顧者面對的重大挑戰。為此，香港防癌會聯同計劃中的4間合作機構，於半年前策劃這場生命劇場，讓癌症患者及照顧者將自身的抗癌經歷改編成劇本，並親自登台演出，與觀眾分享他們的掙扎、勇氣與希望。

▲ 「Thank You My Hero」女主角Jo。

創新「戲劇治療」 釋放心靈 重塑人生

完成演出後，團隊仍然保持聯繫，一個月後他們約定於香港防癌會重聚，甫見面已彼此問候，互相擁抱，於一片熱鬧和歡樂的笑聲中，一起回顧演出當日的感受。

這場戲劇以真人真事為基礎，劇本一直透過排練期間的交流而創作。Jo飾演故事的女主角許愛，與現實一樣，她是一名曾患婦科癌症，並已完成化療的康復者。首次登台的她坦言，參與這次演出的初衷純粹出於好奇心和對新事物的嘗試。「我兩年半前退休，想試試沒做過的事情，沒想到這次演出大大超出了我的期望。」Jo分享道，排練過程讓她重新認識內在的自己，從以往「向外」的思維轉向「向內」的探索，學會與自己相處。她更因此愛上了表演，希望未來能有更多機會參與。

▲ Jo坦言曾因抗癌壓力太大而萌輕生念頭，幸獲家人支持，令她臨崖勒馬。

Jo最深刻的演出片段是「16人的真心話」和角色許愛抗癌期間，企圖輕生的一幕。前者由所有演員分享肺腑之言，句句真摯動人；後者則讓她重溫治療期間曾萌生輕生念頭的低谷。「那時我真的想過結束生命。」Jo回憶道，「但在劇中，我先生親手寫下的台詞，讓我感受到他的愛與支持。那一幕他對我說的話，甜蜜而真摯，真的很難忘。」導演史彥庭（史Sir）更為Jo設計了一個驚喜結局，讓她的真實女兒穿着畢業袍上台，與她和丈夫合影，彌補了她未曾與女兒拍畢業照的遺憾。

▲ 導演將Jo化療期間未能參加女兒畢業禮的遺憾重現幕前，讓Jo重拾深刻感覺。

Jo將自己比喻為「漏水的桶」，雖然身體有缺陷，但她通過這次演出發現，自己的經歷能如漏出來的水般，滋養了草地，以生命影響了其他生命。「我明白了不要小看自己的力量。」她說。面對上台的緊張，她學會用深呼吸放鬆自己，這簡單的方法讓她克服了心理障礙，勇敢站上舞台。

▲ 照顧者Candy。

照顧者的堅韌 用愛與堅持跨越挑戰

Candy，一位癌症患者的照顧者，在演出前一晚因視網膜穿孔需緊急接受激光手術，經醫生評估，狀況許可下，她仍堅持參與演出，展現了驚人的毅力。作為照顧者，她在排練期間仍需兼顧家人，幸得家人支持，讓她能專注投入。「我會預先準備好食物才出來排練，家人也很支持我。」Candy說。

▲ Candy（中）透過劇場紓發了過往作為照顧者的心情。

參與演出讓Candy對患者的內心世界有了更深的理解。「雖然我知道患者很辛苦，但聽到他們分享內心的掙扎，才真正感受到他們的痛苦。」她坦言，最大的挑戰是記住走位和對白，「我一直在照顧別人，記憶力不太好，只能一步步記下來。」Candy的堅持不但讓她完成演出，更讓她感受到與同路人互相扶持的力量，這正是「攜手同行」的精神所在。

▲ 「Thank You My Hero」導演史彥庭（史Sir）。

導演的藝術 用真情編織共鳴的故事

導演史Sir將19位演員的真實故事編織成一個動人的主綫劇情。故事講述主角許愛在單親領養家庭中成長，成為事業有成的女強人，卻在40多歲時確診癌症。面對疾病，她一度想結束生命，幸得丈夫的真心話挽回，讓她重拾希望。通過接觸「攜手同行」計劃，許愛結識同路人，找到繼續前行的力量。故事的高潮是許愛因好友離世再次迷失，女兒的一句「我想一家人齊齊整整拍畢業相」成為她堅持治療的動力。最終，她學會接納自己，成為自己的「英雄」。

▲ 19名癌症患者、康復者和照顧者傾力合作，令生命劇場圓滿公演。

史Sir表示，劇團共有19位演員，年齡從40多歲至84歲，全部是癌症患者或照顧者。他坦言，雖然曾以義工身份接觸長期病患者，但這次與癌症患者深入交流，讓他更能體會他們的掙扎。「他們問我『你怕不怕癌症？』我說我怕，但他們教會我如何面對。」他說。史Sir刻意讓演員在排練中創作自己的對白，認為這是一個安全的空間，讓他們釋放內心的負能量。「戲劇讓他們在虛構的世界做真實的自己。」他解釋道。

排練過程中，史Sir注重給予演員足夠的休息時間，同時鼓勵他們堅持。「他們的集中力很強，20分鐘的演出沒要求休息，這種毅力讓觀眾感受到，只要堅持，就能走得更遠。」他希望這場演出能傳遞「不要放棄自己」的訊息，因為每個人的堅持不只救贖自己，也影響身邊的人。

▲ 賽馬會「攜手同行」癌症患者支援計劃項目總監兼「Thank You My Hero」監製黃嘉琪。

監製的視角 戲劇治療的力量

賽馬會「攜手同行」癌症患者支援計劃項目總監黃嘉琪，亦是這場戲劇的監製，強調戲劇治療在情緒輔導中的獨特作用。「這部生命劇場讓參與者在4個月的排練中，通過分享心路歷程，重新面對深藏的創傷。」她說。劇中第一幕講述棄嬰的經歷，觸動了很多參與者對於原生家庭的記憶，讓他們明白自己並不孤單。黃嘉琪表示，戲劇幫助參與者紓解情緒鬱結，學會面對與放下。

▲ 賽馬會攜手同行癌症患者支援計劃較早前公演生命劇場，群集同路人演出。

黃嘉琪更從參與者身上看到人性的真善美。「他們互相扶持，迅速補位，即使面對治療不適或Candy的突發眼疾，他們都沒有放棄。」她特別提到，患者最渴望的是正常的對待，而不是異樣的目光。劇中一幕描寫患者因化療脫髮而戴帽，卻因他人注視感到不適，最終勇敢脫帽，宣示「我不戴帽子也很漂亮」。這一幕展現了患者的自信，也呼籲大眾以平等的心態看待他們。黃嘉琪認為，這場演出完美體現了「攜手同行」的精神。「同路人的支持讓每個人都能成為自己的英雄。」她說，這正是計劃希望傳遞的核心價值。

▲ 癌症康復者兼香港防癌會義工服務委員會主席張佩蘭。

觀眾的共鳴 從過來人到社會的啟發

癌症康復者兼香港防癌會義工服務委員會主席張佩蘭作為觀眾，深受演出感動。「每位演員的分享都讓我感受到，只要多一份包容和體諒，就能為癌症患者做點事。」她說。張佩蘭作為過來人，曾體驗社會上有些人對癌症的誤解和偏見，例如視癌為絕症，或認定患者無法勝任工作。她希望這部劇能讓大眾反思，摒棄癌症的負面標籤，以工作能力而非疾病去評價患者。

張佩蘭最深刻的一幕是演員們齊心合拍的舞蹈。「他們各有傷患，卻能完成高難度的演出，傳遞了互相關懷的正能量。」她認為，癌症患者應正確認識疾病，勇敢面對，並通過參與義工活動或積極生活，用生命影響生命。「即使是癌症病人，你的人生不只是抗癌，而是要發放正能量。」她強調。

▲ 早前於香港防癌會總部舉行演後分享會，「Thank You My Hero」原創生命劇場的一班演員、導演、監製及同路人互相鼓勵及支持。

攜手同行 為抗癌路注入希望

「Thank You My Hero」生命劇場不只是一場演出，更是一個讓癌症患者及照顧者找到共鳴與力量的平台。通過戲劇治療，他們釋放了內心的重擔，重新定義了自己的價值。

賽馬會「攜手同行」癌症患者支援計劃以香港防癌會作為計劃的統籌機構，與基督教家庭服務中心、雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會、香港聖公會麥理浩夫人中心及銘琪癌症關顧中心合作，為癌症患者、其家人及照顧者提供免費、由個案經理「一對一」跟進的個人化支援。

若你想了解更多癌症及照顧者護理資訊，歡迎瀏覽香港防癌會網頁：www.hkacs.org.hk

（特約）