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家長騙徒｜騙徒扮學生家長約家教上堂　用1招呃錢港女險失2萬元

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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熱門 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

騙徒扮學生家長約家教上堂，用1招呃錢港女險失2萬元。

隨著騙術不斷升級，近來騙徒開始扮「學生家長」將呃錢目標對準家教！

近日，有港女在Threads發帖分享險些上當受騙的經歷，日前有「家長」透過WhatsApp向其預約給「小朋友」補習英語，對話內容相當逼真，令她並未感到異常，而對方在過數家教費用時「做手腳」，險些讓她被騙2萬元。

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家長騙徒｜騙徒扮學生家長約家教上堂　對話逼真

樓主表示，當日有扮作「學生家長」的騙徒透過WhtasApp聯絡她，稱家中小朋友英文不好，無奈「自己又幫不到她」，想要請家教輔導，對方還詢問樓主有多久的授課經驗，並提醒稱「希望老師在閱讀、認字多花點時間」，對話十分平常，令樓主未作多想；就連樓主想要了解小朋友的英文程度，對方都能將一篇批改過的作文傳送給她。

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家長騙徒｜多按1位數要求過數退還　稱急還貸款

雙方約定上堂時間後，騙徒翌日將「補課費」過數給樓主，但又立刻表示寫錯金額「多按一個零」，故將自己的賬戶信息發給樓主，要求她歸還差額；而樓主查看銀行賬戶發現「真係會多咗兩萬幾蚊」；據圖片可見，對方過數金額為22,500元，相信實際金額為2,250元，如若樓主將差額過數給騙徒，將損失20,250元。

由於樓主的銀行賬戶設有轉賬數額限制，故表示「要研究下點樣過返」，而騙徒建議「可以少少5000、10000過」，又催促「老師試一下看行不行」、「老師可以了嗎」、「這邊需要支付貸款，不然都唔急」。

直至騙徒提到貸款，樓主才覺得「奇奇怪怪」，在網絡查詢對方電話號碼後發現是騙徒；由於此前樓主「完全冇諗過係呃錢」，遂感慨「全部嘢都勁逼真，仲覺得佢係勁關心小朋友嘅家長……第一次覺得自己同俾人呃錢距離咁近」。

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家長騙徒｜網民：係我一定中伏

此事引起網民熱議，感慨騙術相當逼真，「高招，係我一定中伏」；不少遇到過類似騙術的網民紛紛留言分享經歷，更有人認出其中一個電話號碼，指曾經被號主「呃過」，「omg同我exactly一樣，佢連同小朋友名都打錯，我就覺得奇怪上group睇，點知真係騙案」、「懷疑係之前呃我嗰個騙子，啲字樣一模一樣」、「我哋都試過入票黨，好彩冇中計」。

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