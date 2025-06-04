試衫禁忌｜UNIQLO試衫3大禁忌　呢個行為神憎鬼厭　幫倒忙兼累店員被罵

【試衫/UNIQLO/ZARA/時裝品牌】去服裝間試完衣服後，原來有3大禁忌不可以做！近日有網民分享，每次去大型服裝店試完衣服後，儘速不適合，但為了避免尷尬，也會裝作要購買，然後再偷偷把衣服掛回展示架上。但樓主的行為，卻意外引來網友的謾罵，「為什麼要造成工作人員困擾？」

試衫禁忌｜試衫後自行將衣服掛上展示架

日前，一名台灣男網民在網上社交平台Threads表示，每次到UNIQLO或ZARA試衣服後，也會聽到職員的一句說話「不需要的給我就好囉」，但是可能由於感到尷尬，樓主每次也會扮作要購買一、兩件，然後再自行默默地把它們掛回到展示架上。

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試衫禁忌｜網民籲：試穿完直接給店員就好！

對於樓主的舉動，部分網民也有相同想法，「跟我一樣，尤其我常常一次就試穿四五件，感覺全都說不要好像有點過份，還會跟他們說這件我ok！假裝快樂的帶走，然後再自己默默上架。」

但大部分網民都對樓主的善意的行為「不賣帳」，更引來不少服飾店店員勸喻大眾切勿多此一舉，更告誡不要做以下三點。

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試衫禁忌｜1. 不要自行把衣服掛到衣架上

首先店員要檢查衣服有沒有沾染到彩妝污漬。此外，掛衣服有特定的要求，例如衣架方向要正確、尺碼和衣服要符合、夾褲子也有特定的夾法、掛衣服到展示架也要跟尺寸的順序，有些服飾店會分男女衣架。

試衫禁忌｜2. 不要自行亂掛衣服到某一區

有些衣服長很像，所以客人很容易把它們混淆，最後也要店員去執理好，所以直接拿給店員說忘記從哪裡拿請他幫你放回去。

試衫禁忌｜3. 不要把衣服藏到某角

網友認為，不適合的衣服便直接整籃的交給店員，不要拿走後，然後又藏到店某一個角落，會令到店員花更多時間尋找及整理，如果店員未及時整理好，又會被店長責罵。

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