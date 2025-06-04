  • 26°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 中一入學 DSE2025 混血肥仔 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

試衫禁忌｜UNIQLO試衫3大禁忌　呢個行為神憎鬼厭　幫倒忙兼累店員被罵

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 中一入學 DSE2025 混血肥仔 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

UNIQLO試衫3大禁忌。

【試衫/UNIQLO/ZARA/時裝品牌】去服裝間試完衣服後，原來有3大禁忌不可以做！近日有網民分享，每次去大型服裝店試完衣服後，儘速不適合，但為了避免尷尬，也會裝作要購買，然後再偷偷把衣服掛回展示架上。但樓主的行為，卻意外引來網友的謾罵，「為什麼要造成工作人員困擾？」

試衫禁忌｜試衫後自行將衣服掛上展示架

日前，一名台灣男網民在網上社交平台Threads表示，每次到UNIQLO或ZARA試衣服後，也會聽到職員的一句說話「不需要的給我就好囉」，但是可能由於感到尷尬，樓主每次也會扮作要購買一、兩件，然後再自行默默地把它們掛回到展示架上。

點擊圖片放大

最新影片推介︰

童學園
尖子透視︱11歲單車小將患免疫系統失調　用3年戰勝病魔重返賽場立志為港增光

試衫禁忌｜網民籲：試穿完直接給店員就好！

對於樓主的舉動，部分網民也有相同想法，「跟我一樣，尤其我常常一次就試穿四五件，感覺全都說不要好像有點過份，還會跟他們說這件我ok！假裝快樂的帶走，然後再自己默默上架。」

但大部分網民都對樓主的善意的行為「不賣帳」，更引來不少服飾店店員勸喻大眾切勿多此一舉，更告誡不要做以下三點。

點擊大圖睇3大試衫禁忌：

點擊圖片放大
+7
+6

試衫禁忌｜1. 不要自行把衣服掛到衣架上

首先店員要檢查衣服有沒有沾染到彩妝污漬。此外，掛衣服有特定的要求，例如衣架方向要正確、尺碼和衣服要符合、夾褲子也有特定的夾法、掛衣服到展示架也要跟尺寸的順序，有些服飾店會分男女衣架。

試衫禁忌｜2. 不要自行亂掛衣服到某一區

有些衣服長很像，所以客人很容易把它們混淆，最後也要店員去執理好，所以直接拿給店員說忘記從哪裡拿請他幫你放回去。

試衫禁忌｜3. 不要把衣服藏到某角

網友認為，不適合的衣服便直接整籃的交給店員，不要拿走後，然後又藏到店某一個角落，會令到店員花更多時間尋找及整理，如果店員未及時整理好，又會被店長責罵。

更多相關報道：

UNIQLO穿搭技巧｜日本專家教3招UNIQLO穿搭術　簡單配搭秒變長腿著呢款衫最顯瘦

生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

UNIQLO穿搭技巧｜日本專家教3招UNIQLO穿搭術　簡單配搭秒變長腿著呢款衫最顯瘦
09:00 2024/11/17
UNIQLO穿搭技巧｜日本專家教3招UNIQLO穿搭術　簡單配搭秒變長腿著呢款衫最顯瘦
生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
18:56 2024/09/10
生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
巴士冷知識｜九巴App神秘圖案代表乜？　三葉草引網民狂估「只歡迎素食者」　九巴仔揭開謎底！
08:30 2025/05/21
巴士冷知識｜九巴App神秘圖案代表乜？　三葉草引網民狂估「只歡迎素食者」　九巴仔揭開謎底！
微波爐正確用法｜微波爐分2類型食物擺錯位隨時吃菌入肚　必睇5大正確加熱方法【附使用禁忌】
15:00 2025/05/24
微波爐正確用法｜微波爐分2類型食物擺錯位隨時吃菌入肚　必睇5大正確加熱方法【附使用禁忌】
冷氣機慳電｜7成人唔知冷氣機1模式慳電又夠凍　日本三菱Panasonic教設定秘技：每小時電費僅4毫！
13:00 2025/05/31
冷氣機慳電｜7成人唔知冷氣機1模式慳電又夠凍　日本三菱Panasonic教設定秘技：每小時電費僅4毫！
親子收納｜家長替子女整理房間惹反效果？　收納師教設立親子合作3大步驟
09:00 2025/05/09
親子收納｜家長替子女整理房間惹反效果？　收納師教設立親子合作3大步驟

你可能感興趣

UNIQLO穿搭技巧｜日本專家教3招UNIQLO穿搭術　簡單配搭秒變長腿著呢款衫最顯瘦
09:00 2024/11/17
UNIQLO穿搭技巧｜日本專家教3招UNIQLO穿搭術　簡單配搭秒變長腿著呢款衫最顯瘦
生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
18:56 2024/09/10
生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
巴士冷知識｜九巴App神秘圖案代表乜？　三葉草引網民狂估「只歡迎素食者」　九巴仔揭開謎底！
08:30 2025/05/21
巴士冷知識｜九巴App神秘圖案代表乜？　三葉草引網民狂估「只歡迎素食者」　九巴仔揭開謎底！
生活智慧 網絡熱話 網購平台 網上購物 職場文化 UNIQLO 時裝服飾 台灣 社交平台

最高瀏覽

癌症警號丨50歲視后一家三人全患癌　淚憶做照顧者經歷呼籲大眾：珍惜每個當下
癌症警號丨50歲視后一家三人全患癌　淚憶做照顧者經歷呼籲大眾：珍惜每個當下
遊泰注意丨台灣8人團遊泰國「被成團賣豬仔」　3女付贖金逃脫5人生死不明
遊泰注意丨台灣8人團遊泰國「被成團賣豬仔」　3女付贖金逃脫5人生死不明
徐子珊近況︱45歲徐子珊神隱6年成「失蹤人口」　現身法國被「野生捕獲」現況曝光
徐子珊近況︱45歲徐子珊神隱6年成「失蹤人口」　現身法國被「野生捕獲」現況曝光
逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶　睡衣7天不換富商老公嫌氣︰悶到頂唔順
逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶　睡衣7天不換富商老公嫌氣︰悶到頂唔順
腸胃炎︱本港首現C型輪狀病毒！瑪嘉烈腫瘤科醫生染病離世　袁國勇籲小心1類藥：可致嚴重併發症
腸胃炎︱本港首現C型輪狀病毒！瑪嘉烈腫瘤科醫生染病離世　袁國勇籲小心1類藥：可致嚴重併發症