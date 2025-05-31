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家居優惠｜HomeSquare名牌家居低至1折　$1買護脊腰墊/旋轉餐椅/枕頭

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 林夏薇 哈佛大學 羅家英 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

【HomeSquare/香港家居折2025/名牌家品】HomeSquare「香港家居折2025」將於7月12日至8月10日舉行，這是全港最大一站式家居主題商場年度盛事，匯聚逾80,000件名牌家品，推出低至$1、$100及1折的超值優惠，涵蓋梳化、餐椅、床褥、按摩椅、寢具、燈飾及家電等多種家居產品，滿足不同家庭的裝修與生活需求。

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家居優惠｜HomeSquare年度家居展

全港最大一站式家居主題商場HomeSquare將於7月12日至8月10日 舉辦年度矚目盛事「香港家居折2025」，為家居愛好者帶來無與倫比的購物體驗！活動搜羅超過8千件名牌家居用品，低至$1及1折發售，涵蓋傢俬、寢具、燈飾、家電及室內設計等，無論您是打造二人溫馨小窩，還是設計陪伴小朋友成長的親子家居，這場盛事都能滿足您的需求。

點擊圖片放大

HomeSquare家居折｜必搶超值名牌家品

激筍名牌家品低至$1及1折產品，包括：

  • $1：Decor Collection Exagon旋轉餐椅（原價$3,940）、Magniflex®簡約記憶棉舒壓枕頭（原價$1,280）
  • $100：Decor Collection Steelwood扶手椅（原價$4,900）、Simplylife兒童儲物椅（原價$1,289）
  • 1折：茲曼尼KONZ真皮梳化（原價$16,760）、Ogawa MySofa Luxe按摩椅（原價$33,776）、Serta VOGUE床褥（原價$33,500）。

至於童孩家居推介，包括$100 FLEXA Girlie遊戲床簾（原價$1,100）、1折茲曼尼布藝PONY小馬椅（原價$2,360）、WOODIFY Living羊仔櫈（原價$1,180）等。不論是梳化、餐桌、餐椅、寢具、家電還是燈飾，「香港家居折2025」一應俱全！

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HomeSquare家居折｜成為Smart Buyer率先預留貨品

由即日起至6月30日，顧客於HomeSquare消費滿指定金額即可成為Smart Buyer，享有於指定日期網上預先留貨的權利，於7月12日開售日當天優先購得心水好物，輕鬆帶回家，避免搶購人潮與貨品缺貨風險。

HomeSquare家居折｜HomeCircle禮遇

活動期間（即日起至8月10日），凡於HomeCircle消費即可賺取雙倍積分，積分可作現金使用，提升購物回饋價值。同時，消費滿$300即可獲額外2小時免費泊車，最高享有5小時免費泊車優惠，方便顧客輕鬆購物無憂

活動詳情一覽

項目詳情
活動日期2025年7月12日至8月10日
地點沙田鄉事會路138號HomeSquare
公開發售時間7月12日下午1時開始
Smart Buyer消費月即日起至6月30日
HomeCircle積分賺取期即日起至8月10日
免費泊車優惠期即日起至8月10日
官方網站HomeSquare家居折

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