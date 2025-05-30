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國際調解院｜創始成員國32變33　一國臨場要求加入　成為始創成員有何條件？

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 林夏薇 哈佛大學 羅家英 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

《國際調解院公約》簽署儀式今日舉行。（曾耀輝攝）

國際調解院公約簽署儀式今日舉行，中國在內的32個國家上午先後簽署公約，外長王毅致辭時亦宣布有32個國家，成為國際調解院的創始成員國。不過，外交部下午發布的新聞稿則更新為33個。

據聞，尼日利亞在儀式後突然決定加入，並在下午簽署公約，成為第33個創始成員國。

創始成員國

中國、阿爾及利亞、白俄羅斯、貝寧、柬埔寨、喀麥隆、剛果共和國、古巴、吉布提、多米尼克、赤道幾內亞共和國、埃塞俄比亞、加蓬、幾內亞比紹、印尼、牙買加、肯尼亞、基里巴斯、老撾、毛里塔尼亞、瑙魯、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴布亞新幾內亞、塞爾維亞、所羅門群島、蘇丹共和國、東帝汶、烏干達、瓦努阿圖、委內瑞拉、津巴布韋、尼日利亞

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根據公約，已簽署或認可《關於建立國際調解院的聯合聲明》的國家，如在公約生效後5年內表示同意受公約約束，則有權成為始創成員。其他國家如在公約生效後2年內表示同意受公約約束，亦有權成為創始成員。

公約於今年12月31日前在香港開放供各國或區域一體化組織簽署，此後，將在北京外交部繼續開放供簽署，直至公約生效後三年。

鄭若驊︰相信其他國家見到調解好處後會加入

對於現時未有大型經濟體或西方國家加入公約，前律政司司長鄭若驊則指，國家無分大小，國家都是一個平等主體。「我相信其他國家他們亦會看到調解的好處之後，他們便會繼續簽署這個公約，加入這個公約。」

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