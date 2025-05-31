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新聞處｜突改慣例不發布特首答問會文字紀錄　消息指有更好方法會再調整

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 48 分鐘前

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特首答問會。（資料圖片）

申訴專員公署下架資料爭議尚未平息，近來政府新聞處亦一改慣例，不發布行政長官答問會中特首與議員的文字問答內容，解釋稱是希望理想地運用資源。不過，政府中亦有聲音質疑新做法是否合適。

過往特首議員對答均有逐字紀錄

特首出席立法會答問會傳統，由首任特首董建華開始，新聞處發放的文字紀錄，均會包括特首與議員的全部對答內容，如發言有誤亦會主動標示並更正。翻查紀錄，在上午舉行的答問會，新聞處快則中午便可發布答問會逐字紀錄，慢則到晚上8時許。

不過，周四舉行的特首答問會，卻遲遲未見新聞處發布問答內容，只上載特首開場、總結發言。傳媒追問下才得悉，新聞處打算不再發布全部答問文字內容，並解釋是考慮到資源運用問題，認為答問會公開，有視頻可觀看，立法會有錄音，日後亦有逐字會議紀錄留底，加上司局長在立法會回應質詢，亦沒有逐字紀錄，所以統一做法。

語音轉文字技術漸成熟 善用助慳人力時間

過往曾有政府中人透露，處理此類答問內容稿，需花不少人力、時間。不過，有立法會議員則稱，政府不同部門近年一直稱會善用人工智能提高工作效率，尤其現時語音轉文字技術日趨成熟，正如立法會亦引入「智識聽」，大大減少處理會議紀錄的人手和時間。「沒理由新聞處唔識用？」認為若還是考慮資源問題，便不應該，「反正立法會都會記錄，新聞處有否考慮過和立法會友情協商下，資源共享？」

有政府中人亦稱，不理解新聞處今次的做法，認為新聞處留底供公眾查閱，和立法會有會議紀錄是兩回事，認同可與立法會資源共享，「沒有預告、解釋就突然不發布，易惹誤會。」至於司局長在立法會的質詢對答，與特首答問會，更是不同層次。

消息人士：屬試行安排 如有更好方法可調整

新聞處消息人士則表示，不是沒有人手做，今次不發布答問內容是試行安排，純粹考慮到如何可更理想地運用資源，若是一定要做的，沒有替代的，便不會有此安排，又說日後若有更好的方法，會再調整，「不是鐵板一塊。」

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