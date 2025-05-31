中聯辦人事變動｜李家超：歡迎周霽出任新職　感謝鄭雁雄對港貢獻

國務院任命周霽為中聯辦主任，並免去鄭雁雄職務。特首李家超晚上發聲明表示，他和特區政府十分歡迎周霽出任新職，並十分感謝鄭雁雄擔任香港中聯辦主任等職以來對香港所作出的貢獻。

李家超：周霽十分熟悉國家對港政策

李家超表示，周霽自擔任港澳辦常務副主任以來，直接參與香港事務的管理和協調工作，十分熟悉國家對港政策，去年亦曾率隊來港進行考察調研，就中央系列挺港惠港政策落地協調有關工作，傳遞中央政府對香港發展的大力支持和對香港市民的關心關愛。深信周霽會帶領香港中聯辦繼續支持特區政府依法施政，並與特區政府攜手合作，積極對接國家戰略，塑造香港經濟發展新動能、新優勢，在創新創造中推動香港「由治及興」。

李家超亦感謝鄭雁雄擔任中聯辦主任兩年多以來，在維護國家安全、維護特區憲制秩序等議題堅守「一國兩制」原則，在任期間，全力支持特區政府完成《基本法》第二十三條本地立法的憲制責任和歷史使命，又稱鄭雁雄一直關心香港市民安居樂業、青年發展、把握粵港澳大灣區機遇。

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