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欣宜近況︱鄭欣宜38歲生日開派對　緋聞男友Benjamin疑放閃「宣示主權」揭戀情

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 林夏薇 哈佛大學 羅家英 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

欣宜自前年紅館個唱後一直「潛水」。

【鄭欣宜 / 欣宜男友 / 欣宜近況】自前年3月舉行紅館個唱後便「潛水」的鄭欣宜（Joyce），除曾為好友許廷鏗（Alfred）歌曲《一場同學》的MV任女主角，以及為她聲演的迪士尼動畫電影《星願奇緣》（Wish）拍宣傳片外，一直沒有露面。

欣宜從沒交代「神隱」原因，因此引來外間不揣測，比如指她精神健康出問題、到外地秘密產子等。不過，在這段「潛水」期間，有些網民曾在街上「野生捕獲」欣宜，她亦肯大方與市民合照，比如近日便在酒店茶座、西貢市集不同場被發現行蹤，從照片所見欣宜的精神不俗，而且也反映她身在香港而非到了外國生活。

近期有欣宜與原屬的寰亞唱片約滿，有傳過檔環球唱片並於下月出新歌，她更在4月24日突然把個人IG的所有帖文清零，YouTube頻道的Vlog也刪走，只留少量帖文及專輯歌曲。

鄭欣宜近況︱Joyce停工兩年突然IG清零　傳鄭欣宜約滿寰亞謀新發展

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欣宜近況︱Benjamin似「宣示主權」

在昨日（5月30日）是欣宜的38歲生日，其髮型師好友Benjamin在IG上載與欣宜慶生的照片，同場並有許廷鏗、鄧小巧和藍奕邦等在場祝賀，壽星女捧住生日蛋糕唱歌，又與一眾好友大合照，笑容十分燦爛。

當中照片更可見Benjamin從後攬實欣宜，其實過往兩人也時有分享攬抱的照片，但外間一直認為他只是欣宜「閨密」而非男友。但今次Benjamin卻留言：「Two souls, one heart. Infinite love, endless us. Happy birthday my queen」（兩個靈魂，一顆心。無限的愛，無盡的我們。我的女王生日快樂！）

由此，令人聯想二人不是「閨密」關係，揣測Benjamin像在「宣示主權」暗示二人情侶。可是，Benjamin後來卻刪除掉有關照片，原因不明。但另外，有指Benjamin只是「煙幕」，花店老闆Derek才是欣宜真正男友。

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