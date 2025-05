欣宜近況︱鄭欣宜38歲生日開派對　緋聞男友Benjamin疑放閃「宣示主權」揭戀情

【鄭欣宜 / 欣宜男友 / 欣宜近況】自前年3月舉行紅館個唱後便「潛水」的鄭欣宜(Joyce),除曾為好友許廷鏗(Alfred)歌曲《一場同學》的MV任女主角,以及為她聲演的迪士尼動畫電影《星願奇緣》(Wish)拍宣傳片外,一直沒有露面。

欣宜從沒交代「神隱」原因,因此引來外間不揣測,比如指她精神健康出問題、到外地秘密產子等。不過,在這段「潛水」期間,有些網民曾在街上「野生捕獲」欣宜,她亦肯大方與市民合照,比如近日便在酒店茶座、西貢市集不同場被發現行蹤,從照片所見欣宜的精神不俗,而且也反映她身在香港而非到了外國生活。

近期有欣宜與原屬的寰亞唱片約滿,有傳過檔環球唱片並於下月出新歌,她更在4月24日突然把個人IG的所有帖文清零,YouTube頻道的Vlog也刪走,只留少量帖文及專輯歌曲。

鄭欣宜近況︱Joyce停工兩年突然IG清零 傳鄭欣宜約滿寰亞謀新發展

欣宜近況︱Benjamin似「宣示主權」

在昨日(5月30日)是欣宜的38歲生日,其髮型師好友Benjamin在IG上載與欣宜慶生的照片,同場並有許廷鏗、鄧小巧和藍奕邦等在場祝賀,壽星女捧住生日蛋糕唱歌,又與一眾好友大合照,笑容十分燦爛。

當中照片更可見Benjamin從後攬實欣宜,其實過往兩人也時有分享攬抱的照片,但外間一直認為他只是欣宜「閨密」而非男友。但今次Benjamin卻留言:「Two souls, one heart. Infinite love, endless us. Happy birthday my queen」(兩個靈魂,一顆心。無限的愛,無盡的我們。我的女王生日快樂!)

由此,令人聯想二人不是「閨密」關係,揣測Benjamin像在「宣示主權」暗示二人情侶。可是,Benjamin後來卻刪除掉有關照片,原因不明。但另外,有指Benjamin只是「煙幕」,花店老闆Derek才是欣宜真正男友。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

