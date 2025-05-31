端午節2025｜煤氣攜手香港基督教服務處舉辦包糉活動　為「留港長者」連繫社區傳遞節日關懷

【留港長者 / 端午節】端午佳節前夕（30日），香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）聯同香港基督教服務處（服務處）舉辦「糉有你心」包糉活動，由煤氣公司和水務署組成的「水火共融義工隊」，陪伴逾四十位「留港長者」，一起製作及品嚐端午糉，共度溫馨熱鬧的端午節。

本港部分長者因子女移居外地，獨留香港生活。根據服務處的調查發現，「留港長者」的抑鬱及社交孤立風險持續嚴重。幸而，逾半有抑鬱傾向的「留港長者」參與服務處「社區好幫手 – 支援留港長者服務計劃」後情況大有改善，幸福感亦有所提升。

端午節2025｜為「留港長者」舉辦包糉活動 傳遞節日關懷

昨日（30日）舉辦的「糉有你心」包糉活動是煤氣公司與服務處第二年合作，希望讓「留港長者」保持活躍社交，二十多位義工隊成員在端午佳節前夕參與包糉活動，與四十多位「留港長者」一起製作健康素糉。不少長者本身是包糉達人，樂於與義工分享包糉心得。

參與活動的長者利用綠豆、紅豆等有營食材包出既美味又健康的素糉，不但透過活動提升幸福感，亦提醒他們關注健康飲食。此外，同場加映問答遊戲，由「水火共融義工隊」向長者分享節約能源和用水貼士。

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譚婆婆今年71歲，她的女兒在五年前移民，今次活動是五年以來第一次慶祝端午節，也是首次包糉。她感謝義工陪伴過節：「今天有義工和其他長者朋友教我包糉，又跟我聊天，有大家陪我慶祝端午節更開心，而且包糉很好玩，如果下年再舉辦也一定會參加。」

83歲的林伯伯與太太已連續第二年參與包糉活動，林太太更為長者們示範包糉技巧，林太太表示：「子女移民後，過節只有我和丈夫兩個人，今天有一大幫人一起慶祝很熱鬧，可以和大家分享包糉心得使這個端午節更有意義，而且今次包素糉亦更健康。」

端午節2025｜拓闊「留港長者」社交網絡 融入社區

煤氣公司於活動介紹「智醒生活暖萬家」捐贈計劃，為合資格長者家庭免費安裝智能控制器，讓長者及照顧者透過手機監察煮食爐具，甚至可遙距以手機關閉煮食爐，免卻長者煮食時忘記熄火的憂慮，讓「留港長者」及身處海外的家人更安心。

煤氣公司集團企業事務及可持續發展總監李健明期望是次活動可擴闊「留港長者」的社交網絡，「衷心感謝服務處及各位義工將節日的關懷與溫暖帶給街坊鄰里，讓『留港長者』走出社交孤立，融入社區。

▲ 活動中「留港長者」與義工一起品嚐端午糉，享受節日美味。

服務處的支援留港長者服務計劃有效提升長者的幸福感，與煤氣公司關懷社區不同社群的理念契合，雙方將繼續合作舉辦更多不同類型的義工活動，為社區帶來更多溫暖與關愛。」

香港基督教服務處副總幹事（長者、復康及社區）陳頌皓表示：「不少長者在子女移民後失去生活重心及角色，在大時大節時更感孤獨。感謝煤氣公司及水務署的一眾義工在佳節陪伴『留港長者』，助他們連繫社區。同時，我們鼓勵長者持續自我增值，培養興趣，學習新知識。煤氣公司今天分享節約能源的知識，對他們的日常生活有莫大幫助。」

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