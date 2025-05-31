  • 25°C

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林夏薇回應破產︱林夏薇再回應被入稟高等法院呈請破產　無奈發144字直指：人算不如天算

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 6 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

林夏薇再回應被入稟高等法院呈請破產事件。（陳慧安 攝）

【林夏薇 / 破產 / 林夏薇丈夫 / 莫贊生】現年37歲的視后林夏薇在昨日（5月30日）被入稟高等法院呈請破產，案件押後至8月26日在高院提訊。

此事即成網上熱話，林夏薇同日回覆傳媒表示：「我老公Jason（莫贊生）租住間屋嘅公司有官司，正在上訴中，所以我都莫名奇妙，依家交俾律師處理當中，我亦都冇收到任何通知。」

林夏薇回應︱視后遭入稟申請破產　林夏薇表示感莫名奇妙：交俾律師處理

點擊圖片放大
+23
+22

林夏薇回應破產︱再在微博交代事件

之後，林夏薇委託律師發出嚴正聲明，強調沒涉及任何相關債務，因此將於法庭聆訊中堅決抗辯以維護聲譽，她並在個人社交平台上載有關聲明，如下：

本行現受林夏薇女士（「本所當事人」）委託，特此就近日有關其於案件編號HCB4181/2025的破產呈請，作出如下嚴正聲明：

本所當事人並無涉及任何相關債務，因此將於法庭聆訊中堅決抗辯，以澄清事實，維護聲譽。

鑑於案件已進入司法程序，為免影響相關法律進程，本行不便公開討論案情細節。惟本所當事人對社會各界的關心與傳媒朋友的關注，謹此致以衷心感謝。

敬請各方尊重司法程序，避免作出任何臆測或不實報導，以免對本所當事造成進一步不必要的困擾或損害。

到昨晚，林夏薇再在個人微博回應事件，表示：「感謝大家關心，沒有破產，希望大家不要再傳謠，已交律師處理！ 」

點擊圖片放大
+16
+15

林夏薇回應破產︱分享金句抒發感受

在今日約近中午12時，林夏薇在IG以限時動態方式分享人生哲理金句及佛偈，表示：

人在做，天在看。

世間自有公道，善惡終有報。

有因必有果。天狂必有雨，人狂有禍

善有善報，惡有惡報，不是不報，

近報在自身，遠報在子孫後代。

做人十分精明，不如厚道。

十分聰明，用七分，留三分給子孫。

人算不如天算，算來算去，算自己‧

人有心，天有眼，人千算萬算

不如老天一算。

阿彌陀佛

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
媽媽重返職埸｜社企辦全職媽媽一日實習生計劃　體驗職場重拾自我第一步

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

林夏薇被申請破產︱37歲視后林夏薇被申請破產　祖父不簡單家庭背景強勁
12:36 2025/05/30
林夏薇被申請破產︱37歲視后林夏薇被申請破產　祖父不簡單家庭背景強勁
林夏薇回應︱視后遭入稟申請破產　林夏薇表示感莫名奇妙：交俾律師處理
16:06 2025/05/30
林夏薇回應︱視后遭入稟申請破產　林夏薇表示感莫名奇妙：交俾律師處理
視后丨林夏薇自家鑽石品牌面世　靚女老闆娘兼任代言人「事業心重」
20:05 2024/07/03
視后丨林夏薇自家鑽石品牌面世　靚女老闆娘兼任代言人「事業心重」
TVB視后丨林夏薇坐私人飛機出遊貴氣迫人　20億闊太陪富商丈夫公幹
17:48 2023/11/23
TVB視后丨林夏薇坐私人飛機出遊貴氣迫人　20億闊太陪富商丈夫公幹
商界女強人丨林夏薇宣布成立個人鑽石品牌　自拍晒首飾事業線搶FO
17:48 2024/03/22
商界女強人丨林夏薇宣布成立個人鑽石品牌　自拍晒首飾事業線搶FO
林峯紅館演唱會︱古天樂「香港隊長」look壓軸登場　合唱《天命最高》宣布《尋秦記》元旦上映
10:45 2025/05/29
林峯紅館演唱會︱古天樂「香港隊長」look壓軸登場　合唱《天命最高》宣布《尋秦記》元旦上映

你可能感興趣

林夏薇被申請破產︱37歲視后林夏薇被申請破產　祖父不簡單家庭背景強勁
12:36 2025/05/30
林夏薇被申請破產︱37歲視后林夏薇被申請破產　祖父不簡單家庭背景強勁
林夏薇回應︱視后遭入稟申請破產　林夏薇表示感莫名奇妙：交俾律師處理
16:06 2025/05/30
林夏薇回應︱視后遭入稟申請破產　林夏薇表示感莫名奇妙：交俾律師處理
視后丨林夏薇自家鑽石品牌面世　靚女老闆娘兼任代言人「事業心重」
20:05 2024/07/03
視后丨林夏薇自家鑽石品牌面世　靚女老闆娘兼任代言人「事業心重」
林夏薇 娛樂人物職業 演員 網絡熱話 TVB

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月31日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月31日 時間16:05）
方剛離世︱「御用奸人」方剛驚傳逝世　終年78歲
方剛離世︱「御用奸人」方剛驚傳逝世　終年78歲
Healthy Life丨港大女藥劑師患嚴重濕疹　體無完膚流血水一度欲輕生悟最佳改善法：21天是周期
Healthy Life丨港大女藥劑師患嚴重濕疹　體無完膚流血水一度欲輕生悟最佳改善法：21天是周期
林夏薇回應破產︱林夏薇再回應被入稟高等法院呈請破產　無奈發144字直指：人算不如天算
林夏薇回應破產︱林夏薇再回應被入稟高等法院呈請破產　無奈發144字直指：人算不如天算
端午節2025｜端午節不可送糭？　一文看清6大禁忌+命理師教最強開運法
端午節2025｜端午節不可送糭？　一文看清6大禁忌+命理師教最強開運法