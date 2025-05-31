林夏薇回應破產︱林夏薇再回應被入稟高等法院呈請破產　無奈發144字稱：人算不如天算

【林夏薇 / 破產 / 林夏薇丈夫 / 莫贊生】現年37歲的視后林夏薇在昨日（5月30日）被入稟高等法院呈請破產，案件押後至8月26日在高院提訊。

此事即成網上熱話，林夏薇同日回覆傳媒表示：「我老公Jason（莫贊生）租住間屋嘅公司有官司，正在上訴中，所以我都莫名奇妙，依家交俾律師處理當中，我亦都冇收到任何通知。」

林夏薇回應︱視后遭入稟申請破產 林夏薇表示感莫名奇妙：交俾律師處理

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林夏薇回應破產︱再在微博交代事件

之後，林夏薇委託律師發出嚴正聲明，強調沒涉及任何相關債務，因此將於法庭聆訊中堅決抗辯以維護聲譽，她並在個人社交平台上載有關聲明，如下：

本行現受林夏薇女士（「本所當事人」）委託，特此就近日有關其於案件編號HCB4181/2025的破產呈請，作出如下嚴正聲明： 本所當事人並無涉及任何相關債務，因此將於法庭聆訊中堅決抗辯，以澄清事實，維護聲譽。 鑑於案件已進入司法程序，為免影響相關法律進程，本行不便公開討論案情細節。惟本所當事人對社會各界的關心與傳媒朋友的關注，謹此致以衷心感謝。 敬請各方尊重司法程序，避免作出任何臆測或不實報導，以免對本所當事造成進一步不必要的困擾或損害。

到昨晚，林夏薇再在個人微博回應事件，表示：「感謝大家關心，沒有破產，希望大家不要再傳謠，已交律師處理！ 」

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林夏薇回應破產︱分享金句抒發感受

在今日約近中午12時，林夏薇在IG以限時動態方式分享人生哲理金句及佛偈，表示：

人在做，天在看。 世間自有公道，善惡終有報。 有因必有果。天狂必有雨，人狂有禍 善有善報，惡有惡報，不是不報， 近報在自身，遠報在子孫後代。 做人十分精明，不如厚道。 十分聰明，用七分，留三分給子孫。 人算不如天算，算來算去，算自己‧ 人有心，天有眼，人千算萬算 不如老天一算。 阿彌陀佛

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