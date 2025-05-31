方剛離世︱「御用奸人」方剛驚傳逝世　終年78歲

【方剛 / 方剛逝世 / 御用奸人】資深演員方剛離世，享年78歲。方剛義子王瀚祥發文公布，方剛於5月30日清晨逝世，並沒有透露死因。

方剛原名梁舜年，家境不俗，家人經營不少生意，於1960年代其父於銅鑼灣開翠谷夜總會，年輕時的方剛已與當紅歌影星如冉肖玲、張仲文等打過交道。

他於1968年參加國泰電影公司的演員訓練班，同班同學有劉丹及李司棋等。在1986年，他獲邀參演改編自百老匯名劇的舞台劇演出《勾心鬥角》，於東南亞打出名堂，後來獲邀參演劇集《人在邊緣》，與黎明、劉青雲等人合作，演活大惡人鄭細鳳人氣急升。

之後被亞視高薪挖角，盛傳酬金高達100萬。過檔亞視後，演出了《勝者之王II之天下無敵》、《豪門》、《戲王之王》等劇集。

方剛絕大多數都是演反派，憑精湛演技壞人形象深入民心，他其餘演出還包括《神算》、《暗花》、《表姐妳好嘢》、《古惑大律師》、《奇蹟》、《流氓差婆》、《愛的世界》等。

【御用奸人】方剛豪宅金碧輝煌極具氣派 曾死過翻生享受第二人生

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