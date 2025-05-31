COLLAR x ROVER︱COLLAR首度現場跳唱《暴走女團》　全場學生起身合唱ROVER《男孩子不要流淚》

【COLLAR / ROVER / 全民造星】女團COLLAR及樂隊ROVER在昨日（5月30日）快閃現身何文田順德聯誼總會胡兆熾中學，與同學們大玩遊戲並送上School Tour限定簽名小卡，更有被選中上台與COLLAR互動的女學生激動落淚，留下難忘回憶。

ROVER成員成員卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason Loi）、陳鎮亨（亨仔）、王希晉打頭陣獻唱《陪我一路漫遊》，台下瞬間亮起手機燈海；演唱《男孩子不要流淚》時，全場學生更是起身合唱。

亨仔分享道，這次是ROVER校園巡演的最終站，團隊會全力以赴，希望大家盡興。當四人演唱《回魂術》時，前排學生已隨音樂擺動，十分投入。四子下台近距離與學生互動時，氣氛更顯熾熱。遊戲環節中，Kim還未作出邀請，同學們已踴躍舉手，場面熱鬧歡樂。

女團COLLAR新歌｜COLLAR化身茶樓伙計 新歌《暴走女團》sell本土風

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COLLAR x ROVER︱學生紛紛上前合照

師弟演出結束後，輪到師姐COLLAR登場，全場尖叫與掌聲雷動。寵粉的COLLAR在演唱《Trouble Trouble》時全員下台與學生打招呼，並首度現場演繹新歌《暴走女團》。

遊戲環節中，COLLAR的7位成員隊長由沈貞巧（Gao）、邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）一有空檔便與學生合照、聊天，其中被Ivy選中上台的女學生更激動落淚。

在大電視遊戲環節，一位男學生落力以不同動作配合題目，逗得Day和Sumling哭笑不得。

最後COLLAR以《idc》壓軸，學生熱情達到頂點，紛紛上前要求合照簽名，成員們在擠滿學生的走道中獻唱，將氣氛推向高峰。一小時的校園演出圓滿結束，台上台下皆流露不捨之情。

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