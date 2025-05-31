何伯何太互毆案︱何伯手指骨折頭部被撞裂留院　何太今出庭真實姓名首曝光

【何伯 / 何太 / 傷人罪 / 東張西望】因為上TVB節《東張西望》要向女兒追討被「謀奪家產」及「黃昏戀」而廣為人知何伯何太，昨日（5月30日）早上在屯門菁田邨寓所電梯大堂發生爭執。

街坊聽到嘈吵聲於是報警，警員到場後發現一對染滿血漬男女，救護員將兩名傷者送院，警察就拘捕涉事男女。在昨日事發後，有記者到醫院追訪何太，當時她情緒激動指「唔會原諒佢（何伯）」。

何伯何太動武｜何伯何太感情問題起爭執 公屋內互毆齊被捕

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何伯何太互毆案︱獲准以5000元保釋候訊

案件於今日（5月31日）在西九龍裁判法院提堂，何伯及何太的真實姓名也曝光。77歲報稱為退休人士的男被告何煊（何伯），報稱係退休人士，被控意圖傷人罪；另一44歲報稱為家庭主婦的葉秀定（何太）則被控傷人罪。

根據消息，何伯手指被何太咬傷而骨折，頭部被何太撞向地下而有裂傷。由於何煊仍留醫未能出席聆訊，裁判官朱文瀚批准何煊出院後，於6月5日式之前到屯門法院應訊，期間需要由警方看管。

至於何太葉秀定今日到庭應訊，暫毋須管辯。裁判官批准葉秀定以5000元保釋外出候訊，但要交出旅遊證件及不得離港，每周一、三、五需要到警署報到3次，並不得接觸控方證人，也不能與證人之一何太兒子討論案情，同時不可返回案發地點，案件押後至7月25日在屯門裁判法院再訊。

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