中聯辦主任｜李家超與周霽會面　形容對方熟悉香港事務有信心攜手合作

行政長官李家超今天在禮賓府，與新任中聯辦主任周霽會面。雙方就香港的社會情況、機遇和挑戰，及推動香港長期繁榮穩定等議題，交流意見。政府表示，雙方目標一致，為香港由治及興的加速發展，共同努力。

▲ 李家超與剛上任的中聯辦主任周霽會面。（政府新聞處圖片）

李家超表示，感謝中央一直支持和關心香港，推動和助力香港由治及興，又衷心歡迎周霽出任新職。李說，很有信心與周霽攜手合作，積極對接國家戰略，全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，維護《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序，履行行政主導，落實「愛國者治港」原則，確保香港長期繁榮穩定、「一國兩制」行穩致遠，共同推進香港由治及興的加速發展。

在會面中，李家超指出，香港正處於經濟轉型期，特區政府會堅持守正創新，勇於改革，繼續帶領香港社會各界，識變、應變、求變，積極開拓新發展領域，發掘新增長點，相信中聯辦在周霽領導下，會一如既往支持特區政府依法施政，又指對方熟悉香港事務，有助香港在融入國家發展大局、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議中，作出貢獻，更好發揮力量，並同時受惠其中。

國家人社部昨晚公布，國務院任命港澳辦常務副主任周霽出任為中聯辦主任，並免去鄭雁雄的中聯辦主任及港澳辦副主任職務，但未提及鄭雁雄新任命。

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