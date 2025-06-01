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財爺網誌｜陳茂波：東盟或中東政治環境相對平穩、冀經濟多元化發展　香港是其理想合作夥伴

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 41 分鐘前

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陳茂波上周晤印尼財長Sri Mulyani Indrawati。(財爺網誌圖片)

財政司司長陳茂波指，不論是東盟或是中東，近年的政治環境相對平穩，都希望聚焦經濟，推動經濟多元化發展，香港作為國際金融中心和世界一流的專業服務樞紐，自然是其理想合作夥伴。

陳茂波上周晤印尼財長  討論經貿、金融合作等議題

陳茂波在網誌強調，不論是法律、金融、創科以至其他專業服務領域，香港只要繼續用好「一國兩制」的優勢，發揮內聯外通、開放包容的特點，必定可以開拓新的發展內涵，也為全球南方更繁榮、普惠和可持續的發展貢獻力量。上周他與到訪的印尼財長Sri Mulyani Indrawati會面，雙方就經貿、金融合作等議題進行了深入交流和討論。

國際調解院成立｜陳茂波：為解決國際爭議開闢新路徑  促進發展與全球南方關係

《國際調解院公約》簽署儀式上周五在香港舉行，陳茂波指，國際調解院可在多個層面發揮作用，包括在(1) 國與國之間、(2) 一國與他國投資者之間，以及(3) 國際商務範疇。他認為，為解決國際爭議開闢了一條新的路徑，既鞏固香港作為「亞太區國際法律及解決爭議服務中心」的發展，同時也提升香港國際金融、貿易和航運中心的競爭力，特別是在發展與全球南方的關係上，相輔相承、相互促進。

國際調解院成立｜總部最早於年底開幕投入運作

陳茂波說，相較於「仲裁」，「調解」具有更靈活、更經濟、更便捷和更高效的優勢，有助爭議各方長遠關係的維持。他指出，近年，愈來愈多的雙邊或多邊投資貿易協議，把「調解」列為解決爭議的方式之一。根據一些國際研究，在全球約4,000份國際投資協議中，約三分一包含了「調解」程序，包括近年訂立的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)和東盟全面投資協定（ACIA）等。他指，特區政府將全速推進取國際調解院相關的籌備工作，爭取總部最早於年底開幕並投入運作。

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