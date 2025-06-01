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中聯辦主任｜上任第3日即首次落區調研　周霽：區議會、地區三會、關愛隊是「三駕馬車」

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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周霽今日到九龍婦女聯合會富昌服務中心調研。(中聯辦圖片)

國務院前晚任命周霽為中聯辦主任、香港國安委國安事務顧問，周霽今日（1日）即落區調研，他說，區議會、地區三會、關愛隊是完善地區治理後的「三駕馬車」，愛國愛港團體紮根社會，在服務市民上有獨特優勢。

周霽今日到新界葵青青衣長亨邨社區會堂調研。(中聯辦圖片)

周霽今日到九龍婦女聯合會富昌服務中心、新界葵青青衣長亨邨社區會堂調研。他說，是他到港履職後首次落區調查，就是來看看大家，了解社區工作狀況和市民生活。他指，過去幾年大家紮根基層、為民解難，展現了務實有為的好形象，受到廣泛歡迎和好評，充分說明重塑區議會制度、完善地區治理體系，符合香港實際、符合市民期盼。他說，

希望大家繼續發揮好特區政府和市民之間的橋樑紐帶作用，以更多喜聞樂見的形式服務街坊，幫助解決憂慮事、煩心事，不斷提升市民的獲得感幸福感安全感，以實際行動詮釋愛國愛港。

周霽：到中聯辦工作是習近平、黨中央高度信任  深知責重如山

他指，有幸到中聯辦工作，是國家主席習近平、黨中央對他的高度信任，

我深知責重如山，定將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」原則，堅決維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，堅決維護國家主權、安全、發展利益，全力支持行政長官和特區政府依法施政，全力支持香港發揮「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢，全力支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，在全力支持特區政府進一步全面深化改革中加快科技創新步伐、打造國際高端人才集聚高地。

周霽：將和同事一道潛心靜氣、心無旁騖、依法履職、盡忠盡責

他說，

將和同事一道，潛心靜氣、心無旁騖、依法履職、盡忠盡責，全身心服務「一國兩制」偉大實踐。

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