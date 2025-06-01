中聯辦主任｜剛上任即落區調研　周霽：深知責重如山、將潛心靜氣、心無旁騖

本身是港澳辦常務副主任的周霽周五獲任命為中聯辦主任，周霽昨日與特首李家超會面，今日（1日）即落區調研，他說，有幸到中聯辦工作，是國家主席習近平、黨中央對他的高度信任，深知責重如山，將和同事一道，潛心靜氣、心無旁騖、依法履職、盡忠盡責。

▲ 周霽今日到新界葵青青衣長亨邨社區會堂調研。(中聯辦圖片)

周霽冀「三駕馬車」續發揮橋樑紐帶作用

周霽今日到九龍婦女聯合會富昌服務中心、新界葵青青衣長亨邨社區會堂調研。他說，是他到港履職後首次落區調查，希望了解社區工作狀況和市民生活，形容區議會、地區三會、關愛隊是完善地區治理後的「三駕馬車」，過去幾年大家紮根基層、為民解難，展現了務實有為的好形象，受到廣泛歡迎和好評，充分說明重塑區議會制度、完善地區治理體系，符合香港實際、符合市民期盼。他說，

希望大家繼續發揮好特區政府和市民之間的橋樑紐帶作用，以更多喜聞樂見的形式服務街坊，幫助解決憂慮事、煩心事，不斷提升市民的獲得感幸福感安全感，以實際行動詮釋愛國愛港。

周霽：到中聯辦工作是習近平、黨中央高度信任

他指，有幸到中聯辦工作，是國家主席習近平、黨中央對他的高度信任，

我深知責重如山，定將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」原則，堅決維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，堅決維護國家主權、安全、發展利益，全力支持行政長官和特區政府依法施政，全力支持香港發揮「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢，全力支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，在全力支持特區政府進一步全面深化改革中加快科技創新步伐、打造國際高端人才集聚高地。

他又說，

將和同事一道，潛心靜氣、心無旁騖、依法履職、盡忠盡責，全身心服務「一國兩制」偉大實踐。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5