大學創科︱理大辦月球基地設計比賽　13得獎中學被邀參觀深空探測中心

【理大/月球/設計比賽】中國航天科技發展一日千里，在國際航天領域位居前列。香港理工大學（理大）主辦月球基地設計比賽，在44份作品中，航天專家選出13份極具發展潛力及創意的中學生設計，包括獲首三名的培僑書院、英基沙田書院及聖保祿學校（中學部），除得到現金獎，他們更被邀參觀深空探測研究中心，及下月展開的理大暑期學院課程。

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理大航天︱設計冠軍學校獲$2萬獎金

為培育青少年對航天科技的興趣，理大自2020/21學年後，再次主辦與太空相關的設計比賽。是次活動獲中銀香港贊助，中國宇航學會及香港宇航學會支持，月球基地設計比賽以「月球建築與能源」、「月球機械人」和「航天員健康與生命支援」為主題，學生須設計以科學研究、數據分析為基礎的創新月球基地。理大最後收到44份、來自28間香港及大灣區中學和國際學校提交的設計方案。

經理大航天專家、香港宇航學會組成的評審團評選後，由培僑書院、英基沙田書院和聖保祿學校（中學部），分別奪得冠、亞及季軍，得到6,000至2萬元的現金獎勵。同時，評審亦選出另外10間學校同樣具創意的作品，各獲頒2,000元獎金嘉許，以鼓勵所有得獎學生繼續積極參與STEM的活動。

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理大航天︱培僑學生首參與太空設計賽即奪冠

獲得冠軍的培僑書院，由5名中五學生組隊，提出「多功能月球機械人」的設計方案。學生代表解釋，選舉機械人主要因為發展空間大，能協助航天員在月球表面執行採集樣本、檢修設備等任務，提高月球土壤的採集效率以及安全性，「同時有助探索月球的陰影區域，發現新的資源和地質特徵」。

他們認為，在設計過程中，最困難是因平日對月空或太空的了解不深，在機械人組裝時，各部件難以組合，需要經過多番改造才可順利完成。

▲ 獲得冠軍的培僑書院提出「多功能月球機械人」的設計方案。（TOPick攝）

理大航天︱理大期望得獎學生未來發揮所長

來自英基沙田書院的亞軍隊伍，利用「定日鏡」建設太陽能月球基地，認為可將基地的能源效率提高67%，為航天員在月球上提供一個可持續的生活和工作環境。

獲頒季軍的聖保祿學校（中學部）中三學生，則設計可持續能源系統的機械人，她們表示，自主機械人可代替航天員短時間內完成基地建設，減少航天員暴露於有害輻射中的風險。

▲ 獲頒季軍的聖保祿學校（中學部）設計可持續能源系統的機械人。（TOPick攝）

理大張心瑜空間科學教授、土地測量及地理資訊學系副系主任及深空探測研究中心副主任吳波教授，讚揚學生的創新設計，期望學生在未來的5至10年內，可進一步優化作品，在國家蓬勃發展的太空探測事業中探索機會。理大協理副校長（大學發展）羅璇博士希望，日後再能舉辦同類比賽，以協助中學生在STEM範疇學習。

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