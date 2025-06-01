人工智能｜浸大新聞系系主任：新聞資訊繁多真假難辨　更需專業記者把關

在人工智能的時代，新聞教育有何前景？浸大傳理學院新聞系系主任李文今日認為，新聞資訊繁多，真假難以分辨，正正更需要專業的新聞工作者做好把關人的角色。

香港新聞博覽館今日 (1日) 舉行「大學新聞教育的實踐與前景」講座，李文、中大新聞與傳播學院研究教授蘇鑰機及及兩位院校的同學分享新聞教育的實踐元素及前景。李文介紹了浸大傳理學院新聞系的課程及發展。

浸大傳理學院會安排海外採訪團 如採訪美國大選、大阪世界博覽會

李文表示，學系著重實務教學，同學在課堂上要自行編採，再於指定刊物及網上平台發布。學院亦為會安排到不同新聞機構參觀，海外採訪團例如美國大選、大阪世界博覽會等活動。另外，同年亦獲安排暑假實習，之後有機會再做兼職及全職工作。

現正就讀浸會大學新聞系三年級的黃佳穎表示，她要在校園實踐刊物進行採訪、編寫、設計及拍攝等不同工作，剛剛亦有機會到日本採訪大阪世界博覽會。

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