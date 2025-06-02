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張寶兒懷孕︱袁偉豪將再做爸爸　 張寶兒宣布懷第二胎：多謝BB你選擇我們的家

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撰文： 文體藝online

發布時間： 4 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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熱門 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

張寶兒報喜懷第二胎，袁偉豪將再做爸爸。

【袁偉豪 / 張寶兒 / 張寶兒生B】袁偉豪張寶兒再做爸爸媽媽！張寶兒與袁偉豪2020年結婚，現年44歲袁偉豪在2020年前迎娶3億「內衣大王」的寶貝女張寶兒，並在2023年11月一索得男，誕下兒子「袁咕碌」袁晞祐（Hayven）。

現年33歲的張寶兒在昨日（6月1日）「國際兒童節」於個人社文平台報喜宣布再做媽媽，她分別分享抱手拿BB超聲波照片的「袁咕碌」，以及與袁偉豪齊吻兒子的溫馨照片，同時幽默地寫道：

袁咕碌有小肚腩，媽咪都有大肚腩了！以後除了鴨鴨、狗狗和giraffe，你仲會有多個最親的人，陪你成長 和你互相依靠。多謝bb你選擇我們的家，願你平安，健康，生命滿載祝福。也願上天繼續為爸媽充滿能量，好讓我們能夠帶著智慧和力量地，滋養這個家的成長。#我又懷孕了 #袁氏家庭 #國際兒童節快樂

至於袁偉豪留言：「爸爸會繼續努力。」圈中好友連詩雅、陳山聰、姚子羚、陸浩明、朱智賢 、陳凱琳、陳自瑤、周柏豪等紛紛送上祝福。

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張寶兒袁偉豪報喜︱曾透露想湊成「好」

袁偉豪早在1998年已拍廣告及電影，但當大眾對他不太認識，直至2007年參加《香港先生選舉》奪冠後加入TVB，才逐步人認識。

至於張寶兒在2016年參加香港小姐，並獲得「友誼小姐」獎，之後入行藝人。她出身於富裕家庭，她的父親張煌煌經營內衣生意起家，在內地有龐大的生意王國，有「底褲大王」之稱。

張寶兒於2019年中與袁偉豪斥資6,568.3萬元購入西貢明星屋苑傲瀧一伙連花園複式戶，該單位實用面積2,205平方呎，連568平方呎私人花園，單位享內園清幽池景。據傳，當時「廿四孝」爸爸張煌煌出資逾4,000萬元作首期。

正因為張寶兒家境富裕，袁偉豪自婚後被冠「三億駙馬」之名，網上也出現「嫁畀張寶兒」、「食軟飯」、「我（袁偉豪）係姓張」等諷刺言論。

袁偉豪曾直言當年很在意這一些嘲諷，稱：「自己奮鬥咗咁多年努力，叫做有啲成績、市場接受自己、有好角色、搵到啲錢、儲到啲錢，仲要面對被話我食軟飯，嗰啲人真係好無良心」。憑努力，網上已漸少這類冷言諷刺，袁偉豪也認為事情已經去，現時自己也很開心。

另外，他在去年初曾表示想「趕工」追生B，坦言渴望生女湊成「好」字甚至「好好」。

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