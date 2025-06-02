迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票低至半價　人均$304.5起/憑優惠碼減$500

【迪士尼/海洋公園/Trip.com/門票優惠】Trip.com推出「6.6狂賞」優惠，即日起至6月6日買機票、訂酒店、買景點門票等均有折扣，其中憑優惠碼購買香港迪士尼樂園門票買滿$1000即減$500，約等於半價！同日海洋公園雙人門票亦有半價優惠。6月6日10am開搶！

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迪士尼門票優惠｜人均低至$304.5 6月6日開搶

香港迪士尼樂園踏入20周年，精彩活動多籮籮！Trip.com將於6月6日（周五）10am推出香港迪士尼樂園門票優惠，只要購買指定1日及2日票滿$1,000，再輸入優惠碼，即減$500！目前在Trip.com購買迪士尼1張成人票優惠後$612.00（原價$669），買兩張2張成人票需要約$1,222，而6月6日10am套用優惠碼後就只需要約$722，人均$361，非常划算！

▲ Trip.com將於6月6日（本周五）10am推出香港迪士尼樂園門票優惠，只要購買指定1日及2日票滿$1000，再輸入優惠碼，即減$500。（網頁截圖）

利用優惠碼買「雙重暢玩門票」也非常抵，2張成人門票加樂園內購物優惠券$1,718，以優惠碼折扣後人均只需$609，並可於7月31日前任選兩日入園，算一算每人每次入園只要$304.5！

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海洋公園門票優惠｜人均$249入場

此外，6月6日10am購買香港海洋公園雙人門票也有半價優惠，原價$996，憑優惠碼只需$498，人均$249！記得當日早上調定鬧鐘搶優惠，一起去海洋公園探望萌爆的加加和得得！

▲ 6月6日10am購買香港海洋公園雙人門票也有半價優惠。（網頁截圖）

Trip.com主題樂園門票優惠詳情

香港迪士尼樂園門票優惠碼：滿$1,000減$500

香港海洋公園雙人門票半價優惠碼：原價$996，優惠價$498

推出時間： 2025年6月6日10am

優惠碼開搶詳情：【按此連結】

▲ Trip.com推出「6.6狂賞」優惠，即日起至6月6日買機票、訂酒店、買景點門票等均有折扣。（網頁截圖）

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