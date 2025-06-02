直腸癌｜TVB御用惡人彭皓鋒患3期直腸癌　搏到盡為籌30萬手術費　復工內地登台

【彭皓鋒／御用惡人／TVB／直腸癌】54歲「TVB御用惡人」自從前年發現患直腸癌後，一直積極抗癌，近日他更積極復工，為手術努力賺錢。

直腸癌｜頻頻出騷拍劇

現年54歲「TVB御用惡人」彭皓鋒（Peter），前年7月發現直腸內有一個約5厘米腫瘤，證實患上直腸癌第三期。但他積極抗癌並在社交平台分享抗癌經歷。他3個月瘦了40斤，最近更開始化療。彭皓鋒近日他更積極復工，在小紅書分享近況，「帶癌」返內地登台以及拍劇，他更留言：「感恩我仍可用這身軀為大家表演，繼續努力！」

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直腸癌｜排便習慣改變揭罹癌

彭皓鋒罹癌後曾接受訪問，透露發現患癌的起因是排便習慣改變，由以往不時便秘至日痾數次。

突然開始肚痾一日兩三次，以前係兩三日先去到一次，一開始覺得幾好呀可以減埋肥，但一路持續一兩個月覺得唔對路，就去睇腸胃科醫生建議我去照腸鏡，然後就發現有病。

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直腸癌｜飲食入手控制病情

據悉，彭皓鋒自證實患直腸癌後，病情反覆。他指，由於腫瘤位置位於直腸接近肛門，曾一度擔心若做手術切除後將要終生用人工造口排便，故將此暫時不考慮做手術，以電療化療為主控制癌細胞。他曾表示，病情時好時壞，暫無開刀打算但選擇生活入手增強自身體質，如戒甜食及保持清淡飲食。另外，他亦保持積極心態面對病情，學會與癌症共存。去年到馬來西亞拍劇，他發現專注力可以幫助他減少腫瘤帶來的不便，減少上廁所的次數。

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直腸癌｜直腸癌4大徵狀

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：

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直腸癌｜直腸癌10大警訊+6大高危群組

根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

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