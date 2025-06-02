  • 31°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張寶兒袁偉豪︱袁偉豪張寶兒三年抱兩再迎新生命　張父被稱「底褲大王」最愛買磚頭保值

家事百科

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

恭喜袁偉豪與張寶兒！

【張寶兒懷孕/袁偉豪/超聲波/港姐/視帝】視帝袁偉豪與港姐老婆張寶兒結婚4年多，前年11月誕下仔仔「袁咕碌」（袁晞祐），一家三口非常幸福！昨日6.1兒童節，張寶兒宣布懷第二胎，兩公婆三年抱兩，見袁咕碌手持超聲波相，知道將做哥哥相當開心興奮！張寶兒並寫道：「多謝BB你選擇我們的家。」

最新影片:

湊得輕鬆啲
全職爸爸｜做「湊仔公」面對冷言冷語被嘲食軟飯　全職爸爸捱過心理關口：見證子女成長是無價


現年44歲的袁偉豪曾奪新加坡及馬來西亞雙料視帝，自2020年迎娶細10年、出身於大富之家的張寶兒，2023年11月榮升父母，誕下大仔「袁咕碌」，趁住6.1兒童節張寶兒宣布懷第二胎，照片所見寶兒已經見肚，估計超過4個月，不過她未有透露是B仔還是B女，亦未有提及懷孕多少個月。

點擊圖片放大
+5
+4

張寶兒懷孕︱袁偉豪承諾：「爸爸會繼續努力」

即將再度做媽媽的張寶兒感性寫道:「袁咕碌有小肚腩，媽咪都有大肚腩了！以後除了鴨鴨、狗狗和giraffe，你仲會有多個最親的人，陪你成長 和你互相依靠，多謝bb你選擇我們的家，願你平安、健康、生命滿載祝福，也願上天繼續為爸媽充滿能量，好讓我們能夠帶著智慧和力量地，滋養這個家的成長！」

她抱住袁咕碌齊齊曬出BB超星波相，臉上露出幸福笑容。而再做爸爸的袁偉豪也難掩喜悅之情，並在社交平台承諾：「爸爸會繼續努力」並附上錫錫Emoji，冧到爆。一眾圈中好友陳自瑤、姚子羚、周柏豪、林芊妤及楊潮凱等亦紛紛送上恭喜。

點擊圖片放大
+5
+4

張寶兒懷孕︱「廿四孝」張爸爸斥資助女購複式單位

現年約33歲的張寶兒，早於2019年中與丈夫袁偉豪斥資6,568.3萬元購入西貢明星屋苑傲瀧一伙連花園複式戶。該單位位於D座，實用面積2,205平方呎，連568平方呎私人花園，方便小朋友玩樂，而據傳當時亦獲張寶兒父親張煌煌為出資逾4,000萬元首期，名符其實是個「廿四孝」爸爸。

點擊圖片放大
+5
+4

張寶兒懷孕︱「底褲大王」之女「三億千金」出身豪門

事實上，張寶兒出身於富裕家庭，據了解，她的父親張煌煌本身經營內衣生意起家，在內地有龐大的生意王國，有「底褲大王」之稱。她入行初期亦與家人同住禮頓山，有傳其父在禮頓山至少有7個單位，手持近3億元物業，故有「三億千金」稱號。而她亦曾指出，父親為人較傳統，認為買樓最保值，並自爆童年其中一個親子活動就是全家人去睇樓。

相關新聞:

新手媽媽｜張寶兒囝囝1歲起瞓足10小時　袁咕碌成功戒夜奶全靠1「減法」

新手爸媽｜張寶兒錯過為1歲袁咕碌報N班　盼兒入讀母校聖保羅男女卻憂心1事

名校媽媽｜張寶兒帶袁咕碌返Playgroup　學霸港姐出身傳統名校狀元輩出

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

贏在起跑線｜張寶兒袁偉豪兒子富貴BB房曝光　星級BB床售5位數連雷神都用
09:00 2024/06/20
贏在起跑線｜張寶兒袁偉豪兒子富貴BB房曝光　星級BB床售5位數連雷神都用
名校媽媽｜張寶兒帶袁咕碌返Playgroup　學霸港姐出身傳統名校狀元輩出
16:54 2024/10/18
名校媽媽｜張寶兒帶袁咕碌返Playgroup　學霸港姐出身傳統名校狀元輩出
爸媽心聲｜袁偉豪夫婦為囝囝辦1歲生日會　張寶兒不捨兒子長大：又怕你長得慢
18:19 2024/11/18
爸媽心聲｜袁偉豪夫婦為囝囝辦1歲生日會　張寶兒不捨兒子長大：又怕你長得慢
黃翠如懷孕｜黃翠如「肥胎不肥人」被讚佗B佗得靚　獲蕭正楠批准喝凍飲：今天給你一點甜
14:06 2024/12/27
黃翠如懷孕｜黃翠如「肥胎不肥人」被讚佗B佗得靚　獲蕭正楠批准喝凍飲：今天給你一點甜
管教幼兒｜怕1歲兒分心BB房收起玩具放圖書　張寶兒囝囝未戒奶嘴先睇書惹熱議
12:45 2025/01/27
管教幼兒｜怕1歲兒分心BB房收起玩具放圖書　張寶兒囝囝未戒奶嘴先睇書惹熱議
明星育兒｜張寶兒2千呎豪宅後花園裝私家韆鞦　安排袁咕碌玩韆鞦：可以訓練BB前庭
19:16 2025/02/13
明星育兒｜張寶兒2千呎豪宅後花園裝私家韆鞦　安排袁咕碌玩韆鞦：可以訓練BB前庭
善心同遊丨保良局「童愛樂遊迪士尼」2025　藝人與500服務受眾暢遊迪士尼
12:50 2025/04/07
善心同遊丨保良局「童愛樂遊迪士尼」2025　藝人與500服務受眾暢遊迪士尼
新手媽媽｜張寶兒囝囝1歲起瞓足10小時　袁咕碌成功戒夜奶全靠1「減法」
09:00 2025/05/21
新手媽媽｜張寶兒囝囝1歲起瞓足10小時　袁咕碌成功戒夜奶全靠1「減法」

你可能感興趣

贏在起跑線｜張寶兒袁偉豪兒子富貴BB房曝光　星級BB床售5位數連雷神都用
09:00 2024/06/20
贏在起跑線｜張寶兒袁偉豪兒子富貴BB房曝光　星級BB床售5位數連雷神都用
名校媽媽｜張寶兒帶袁咕碌返Playgroup　學霸港姐出身傳統名校狀元輩出
16:54 2024/10/18
名校媽媽｜張寶兒帶袁咕碌返Playgroup　學霸港姐出身傳統名校狀元輩出
爸媽心聲｜袁偉豪夫婦為囝囝辦1歲生日會　張寶兒不捨兒子長大：又怕你長得慢
18:19 2024/11/18
爸媽心聲｜袁偉豪夫婦為囝囝辦1歲生日會　張寶兒不捨兒子長大：又怕你長得慢
袁偉豪 張寶兒 傲瀧 超聲波

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月02日 時間12:05）