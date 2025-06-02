張寶兒袁偉豪︱袁偉豪張寶兒三年抱兩再迎新生命　張父被稱「底褲大王」最愛買磚頭保值

【張寶兒懷孕/袁偉豪/超聲波/港姐/視帝】視帝袁偉豪與港姐老婆張寶兒結婚4年多，前年11月誕下仔仔「袁咕碌」（袁晞祐），一家三口非常幸福！昨日6.1兒童節，張寶兒宣布懷第二胎，兩公婆三年抱兩，見袁咕碌手持超聲波相，知道將做哥哥相當開心興奮！張寶兒並寫道：「多謝BB你選擇我們的家。」

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現年44歲的袁偉豪曾奪新加坡及馬來西亞雙料視帝，自2020年迎娶細10年、出身於大富之家的張寶兒，2023年11月榮升父母，誕下大仔「袁咕碌」，趁住6.1兒童節張寶兒宣布懷第二胎，照片所見寶兒已經見肚，估計超過4個月，不過她未有透露是B仔還是B女，亦未有提及懷孕多少個月。

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張寶兒懷孕︱袁偉豪承諾：「爸爸會繼續努力」

即將再度做媽媽的張寶兒感性寫道:「袁咕碌有小肚腩，媽咪都有大肚腩了！以後除了鴨鴨、狗狗和giraffe，你仲會有多個最親的人，陪你成長 和你互相依靠，多謝bb你選擇我們的家，願你平安、健康、生命滿載祝福，也願上天繼續為爸媽充滿能量，好讓我們能夠帶著智慧和力量地，滋養這個家的成長！」

她抱住袁咕碌齊齊曬出BB超星波相，臉上露出幸福笑容。而再做爸爸的袁偉豪也難掩喜悅之情，並在社交平台承諾：「爸爸會繼續努力」並附上錫錫Emoji，冧到爆。一眾圈中好友陳自瑤、姚子羚、周柏豪、林芊妤及楊潮凱等亦紛紛送上恭喜。

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張寶兒懷孕︱「廿四孝」張爸爸斥資助女購複式單位

現年約33歲的張寶兒，早於2019年中與丈夫袁偉豪斥資6,568.3萬元購入西貢明星屋苑傲瀧一伙連花園複式戶。該單位位於D座，實用面積2,205平方呎，連568平方呎私人花園，方便小朋友玩樂，而據傳當時亦獲張寶兒父親張煌煌為出資逾4,000萬元首期，名符其實是個「廿四孝」爸爸。

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張寶兒懷孕︱「底褲大王」之女「三億千金」出身豪門

事實上，張寶兒出身於富裕家庭，據了解，她的父親張煌煌本身經營內衣生意起家，在內地有龐大的生意王國，有「底褲大王」之稱。她入行初期亦與家人同住禮頓山，有傳其父在禮頓山至少有7個單位，手持近3億元物業，故有「三億千金」稱號。而她亦曾指出，父親為人較傳統，認為買樓最保值，並自爆童年其中一個親子活動就是全家人去睇樓。

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