▲ TCI勝景遊2026南美旅遊團，帶你暢遊阿根廷、巴西、智利、秘魯及玻利維亞。

南美旅遊是一場夢幻冒險，融合自然奇觀與深厚文化遺產。TCI勝景遊推出兩大皇牌南美旅行團，2026年帶你深入探索南美旅遊的精髓，涵蓋阿根廷、巴西、智利、秘魯及玻利維亞的核心地帶。從布宜諾斯艾利斯的探戈激情到里約熱內盧的森巴嘉年華的狂熱，再到玻利維亞的天空之鏡與秘魯的馬丘比丘，智利的復活節島石像同樣令人著迷，這場旅程將締造永生難忘的回憶。無論選擇19/22天的南美四國之旅，還是29/33天的南美五國深度探險，TCI勝景遊以精緻小團、奢華住宿和專業導遊，確保自然與文化的完美平衡。

▲ 位於瓜納巴拉灣的糖麵包山，是巴西標誌性的景點。

南美四國19/22天團 森巴嘉年華與馬丘比丘的完美融合

這趟南美四國旅行團歷時19或22天，是南美旅遊的完美入門，暢遊阿根廷（布宜諾斯艾利斯、伊瓜蘇大瀑布）、巴西（里約熱內盧、伊瓜蘇大瀑布）、智利（聖地牙哥、卡薩布蘭卡山谷、華巴拿索）、秘魯（利瑪、烏魯班巴、馬丘比丘古城、庫斯科、帕拉卡斯、納斯卡神秘線條）。從巴西森巴嘉年華的熱情狂歡到秘魯天空之城的古老傳奇，是一場集節慶、自然與文化的奢華冒險。

巴西：森巴嘉年華與伊瓜蘇大瀑布的震撼

里約熱內盧的森巴嘉年華皇者巡遊令人熱血沸騰，於A區六人包廂貴賓席近距離感受舞者的火辣魅力，捕捉激情瞬間，專車接送，輕鬆往返會場。乘直升機俯瞰科帕卡巴納海灘與救世基督像，里約熱內盧的活力一覽無遺。

▲ 見證里約熱內盧的森巴嘉年華，於A區六人包廂近距離感受舞者的火辣魅力。

伊瓜蘇大瀑布氣勢磅礴同樣叫人難忘，安排乘直升機俯瞰全景，感受其震撼力量，再搭快艇貼近水霧，聆聽瀑布的轟鳴。入住瀑布公園內的Belmond Hotel Das Cataratas，透過專屬通道搶先拍攝清晨的瀑布美景，享受獨一無二的寧靜時刻。

▲ 乘直升機俯瞰伊瓜蘇大瀑布全景。

秘魯：馬丘比丘與納斯卡線條的古老謎團

暢遊馬丘比丘是不少旅人bucket list的第一位，這座天空之城，位於安第斯山脈的雲霧之中，訴說着千年的印加傳奇。細心安排入住海拔較低的烏魯班巴Tambo Del Inka Luxury Collection Resort兩晚，方便適應高原環境。酒店鄰近專屬火車站，讓你輕鬆前往馬丘比丘。到訪利瑪的拉高博物館，欣賞珍藏數千件印加文物，帶你穿越時空。

喜歡自然生態的，一定會喜歡上帕拉卡斯國家保護區，乘船遊覽鳥島生態奇觀，觀賞海獅與企鵝的自然共舞。特別安排小型飛機俯瞰納斯卡神秘線條，揭開沙漠中巨型圖案的奧秘。入住Hotel Paracas，這家Luxury Collection Resort坐落保護區內，擁有私人碼頭，享用秘魯特色美食，奢華與自然完美融合。

阿根廷與智利：探戈與葡萄酒的浪漫

來到阿根廷，將於布宜諾斯艾利斯的El Cabaret欣賞頂尖Rojo Tango探戈表演，沉醉於南美最深情的舞蹈。於著名餐廳品嘗阿根廷草飼牛扒，肉質濃郁，回味無窮。

於智利聖地牙哥參觀卡薩布蘭卡山谷的頂級酒莊，享用葡萄酒搭配午餐。華巴拿索的彩色建築與海濱風光令人心動。特別安排品嘗智利南極海域的皇帝蟹（2人1蟹），鮮味獨特，為旅程增添美食亮點。

立即預訂【南美四國、復活節島、森巴嘉年華皇者巡遊19/22天！】

報名：

19天: https://bit.ly/3EBhT5L

22天: https://bit.ly/42DU32l

出發日期：2026年2月

價格：HK$159,998起（經濟客位）

團號：UAC19/22/J(ZL)(EK)

南美五國29/33天團 玻利維亞天空之鏡與智利淨土的深度探索

想深度體驗南美自然美景，可選擇南美五國29/33天團，穿越阿根廷（布宜諾斯艾利斯、卡拉法特、佩里托莫雷諾冰川）、智利（聖地牙哥、復活節島、卡薩布蘭卡山谷、華巴拿索、百內國家公園）、秘魯（利瑪、庫斯科、烏魯班巴、馬丘比丘古城）、玻利維亞（拉巴斯、天空之鏡烏尤尼）、巴西（聖保羅、里約熱內盧、伊瓜蘇大瀑布）的極致冒險。從玻利維亞天空之鏡的夢幻倒影到智利百內國家公園的原始淨土，這趟旅程將南美最壯麗的自然與文化景觀一網打盡。

▲ 位於巴西里約熱內盧的救世基督，於2007年入選世界新七大奇蹟。

智利：復活節島與百內國家公園的自然奇蹟

復活節島是全球50個必遊景點之一，今次旅程，將帶你展開三日兩夜的摩艾石像巡禮，探索拉帕努伊文化的千年謎團。入住Nayara Hangaroa Hotel & Spa，這家環保設計度假村讓你沉浸島嶼的原始魅力。

百內國家公園被譽為地球最後的淨土，湖泊、瀑布與冰川交織出絕美景觀。入住Hotel Lago Grey兩晚，湖光山色盡收眼底，漫步這片自然天堂。聖地牙哥入住The Ritz-Carlton Hotel，卡薩布蘭卡山谷的酒莊午餐與皇帝蟹盛宴（2人1蟹），為旅程增添奢華滋味。

玻利維亞：天空之鏡的夢幻倒影

烏尤尼鹽湖「天空之鏡」，被譽為一生必看秘景，黃昏與晨曦奇景，萬千星宿於無光害的夜空閃耀，令人屏息。特別安排四驅車（每車2至3人）穿梭鹽湖，確保舒適與靈活。入住Palacio de Sal Hotel或Hotel de Sal Luna Salada，體驗以鹽塊製成的酒店家具，極具特色。拉巴斯的Gustu餐廳享用晚餐，這家南美頂尖餐廳以創新菜式驚艷味蕾。

阿根廷與巴西：冰川與瀑布的自然交響

喜歡大自然美景的你，絕不能錯過於阿根廷的佩里托莫雷諾冰川，在這裡你可聽到冰塊斷裂的轟鳴，感受藍色奇觀的震撼力量。入住卡拉法特的Xelena Hotel，地理位置絕佳，方便探索冰川美景。

熱情如火的巴西森巴嘉年華亦是行程的重點，盡情投入狂熱節奏，於A區貴賓席捕捉舞者的火辣舞姿，彷彿置身節慶中心。伊瓜蘇大瀑布氣勢磅礴，乘直升機俯瞰全景，搭快艇貼近水霧，感受大自然的脈動。

▲ 盡情享受一年一度的森巴嘉年華，感受忘我的一夜。

▲ 搭快艇貼近的伊瓜蘇大瀑布氣勢磅礴，感受大自然的震撼。

秘魯：馬丘比丘與印加文化的時空之旅

探索神秘的馬丘比丘，這座天城如漂浮於雲端，回味印加文明的輝煌歲月。入住烏魯班巴Tambo Del Inka Luxury Collection Resort兩晚，酒店的印加風情設計與低海拔環境讓你舒適適應高原，鄰近火車站直達聖地。於利瑪則入住時尚Miraflores區的JW Marriott Hotel，毗鄰購物中心，完美平衡探索與休憩。還有不能錯過的印加首都庫斯科，與由漫山遍野的小型梯田組成的馬拉斯鹽田，如此總總都訴說着秘魯古老文明的傳奇故事，令每一位旅人人生難忘。

立即預訂【南美五國、復活節島、天空之鏡、天空之城/百內國家公園、森巴嘉年華皇者巡遊29/33天！】

報名：

29天: https://bit.ly/4lWulxJ

33天: https://bit.ly/4jBexid

出發日期：2026年1月

價格：HK$249,998起（經濟客位）

團號：UAC29/33/J(ZL)(EK)

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