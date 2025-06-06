  • 29°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

TCI勝景遊2026南美旅遊團！ 帶你暢遊阿根廷、巴西、智利、秘魯及玻利維亞

特約

發布時間： 11 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

TCI勝景遊2026南美旅遊團，帶你暢遊阿根廷、巴西、智利、秘魯及玻利維亞。

南美旅遊是一場夢幻冒險，融合自然奇觀與深厚文化遺產。TCI勝景遊推出兩大皇牌南美旅行團，2026年帶你深入探索南美旅遊的精髓，涵蓋阿根廷、巴西、智利、秘魯及玻利維亞的核心地帶。從布宜諾斯艾利斯的探戈激情到里約熱內盧的森巴嘉年華的狂熱，再到玻利維亞的天空之鏡與秘魯的馬丘比丘，智利的復活節島石像同樣令人著迷，這場旅程將締造永生難忘的回憶。無論選擇19/22天的南美四國之旅，還是29/33天的南美五國深度探險，TCI勝景遊以精緻小團、奢華住宿和專業導遊，確保自然與文化的完美平衡。

位於瓜納巴拉灣的糖麵包山，是巴西標誌性的景點。

南美四國19/22天團 森巴嘉年華與馬丘比丘的完美融合

這趟南美四國旅行團歷時19或22天，是南美旅遊的完美入門，暢遊阿根廷（布宜諾斯艾利斯、伊瓜蘇大瀑布）、巴西（里約熱內盧、伊瓜蘇大瀑布）、智利（聖地牙哥、卡薩布蘭卡山谷、華巴拿索）、秘魯（利瑪、烏魯班巴、馬丘比丘古城、庫斯科、帕拉卡斯、納斯卡神秘線條）。從巴西森巴嘉年華的熱情狂歡到秘魯天空之城的古老傳奇，是一場集節慶、自然與文化的奢華冒險。

巴西：森巴嘉年華與伊瓜蘇大瀑布的震撼

里約熱內盧的森巴嘉年華皇者巡遊令人熱血沸騰，於A區六人包廂貴賓席近距離感受舞者的火辣魅力，捕捉激情瞬間，專車接送，輕鬆往返會場。乘直升機俯瞰科帕卡巴納海灘與救世基督像，里約熱內盧的活力一覽無遺。

見證里約熱內盧的森巴嘉年華，於A區六人包廂近距離感受舞者的火辣魅力。

伊瓜蘇大瀑布氣勢磅礴同樣叫人難忘，安排乘直升機俯瞰全景，感受其震撼力量，再搭快艇貼近水霧，聆聽瀑布的轟鳴。入住瀑布公園內的Belmond Hotel Das Cataratas，透過專屬通道搶先拍攝清晨的瀑布美景，享受獨一無二的寧靜時刻。

乘直升機俯瞰伊瓜蘇大瀑布全景。

秘魯：馬丘比丘與納斯卡線條的古老謎團

暢遊馬丘比丘是不少旅人bucket list的第一位，這座天空之城，位於安第斯山脈的雲霧之中，訴說着千年的印加傳奇。細心安排入住海拔較低的烏魯班巴Tambo Del Inka Luxury Collection Resort兩晚，方便適應高原環境。酒店鄰近專屬火車站，讓你輕鬆前往馬丘比丘。到訪利瑪的拉高博物館，欣賞珍藏數千件印加文物，帶你穿越時空。

喜歡自然生態的，一定會喜歡上帕拉卡斯國家保護區，乘船遊覽鳥島生態奇觀，觀賞海獅與企鵝的自然共舞。特別安排小型飛機俯瞰納斯卡神秘線條，揭開沙漠中巨型圖案的奧秘。入住Hotel Paracas，這家Luxury Collection Resort坐落保護區內，擁有私人碼頭，享用秘魯特色美食，奢華與自然完美融合。

阿根廷與智利：探戈與葡萄酒的浪漫

來到阿根廷，將於布宜諾斯艾利斯的El Cabaret欣賞頂尖Rojo Tango探戈表演，沉醉於南美最深情的舞蹈。於著名餐廳品嘗阿根廷草飼牛扒，肉質濃郁，回味無窮。

於智利聖地牙哥參觀卡薩布蘭卡山谷的頂級酒莊，享用葡萄酒搭配午餐。華巴拿索的彩色建築與海濱風光令人心動。特別安排品嘗智利南極海域的皇帝蟹（2人1蟹），鮮味獨特，為旅程增添美食亮點。

立即預訂【南美四國、復活節島、森巴嘉年華皇者巡遊19/22天！】
報名：
19天: https://bit.ly/3EBhT5L 
22天: https://bit.ly/42DU32l  
出發日期：2026年2月
價格：HK$159,998起（經濟客位）
團號：UAC19/22/J(ZL)(EK)

南美五國29/33天團 玻利維亞天空之鏡與智利淨土的深度探索

想深度體驗南美自然美景，可選擇南美五國29/33天團，穿越阿根廷（布宜諾斯艾利斯、卡拉法特、佩里托莫雷諾冰川）、智利（聖地牙哥、復活節島、卡薩布蘭卡山谷、華巴拿索、百內國家公園）、秘魯（利瑪、庫斯科、烏魯班巴、馬丘比丘古城）、玻利維亞（拉巴斯、天空之鏡烏尤尼）、巴西（聖保羅、里約熱內盧、伊瓜蘇大瀑布）的極致冒險。從玻利維亞天空之鏡的夢幻倒影到智利百內國家公園的原始淨土，這趟旅程將南美最壯麗的自然與文化景觀一網打盡。

位於巴西里約熱內盧的救世基督，於2007年入選世界新七大奇蹟。

智利：復活節島與百內國家公園的自然奇蹟

復活節島是全球50個必遊景點之一，今次旅程，將帶你展開三日兩夜的摩艾石像巡禮，探索拉帕努伊文化的千年謎團。入住Nayara Hangaroa Hotel & Spa，這家環保設計度假村讓你沉浸島嶼的原始魅力。

百內國家公園被譽為地球最後的淨土，湖泊、瀑布與冰川交織出絕美景觀。入住Hotel Lago Grey兩晚，湖光山色盡收眼底，漫步這片自然天堂。聖地牙哥入住The Ritz-Carlton Hotel，卡薩布蘭卡山谷的酒莊午餐與皇帝蟹盛宴（2人1蟹），為旅程增添奢華滋味。

玻利維亞：天空之鏡的夢幻倒影

烏尤尼鹽湖「天空之鏡」，被譽為一生必看秘景，黃昏與晨曦奇景，萬千星宿於無光害的夜空閃耀，令人屏息。特別安排四驅車（每車2至3人）穿梭鹽湖，確保舒適與靈活。入住Palacio de Sal Hotel或Hotel de Sal Luna Salada，體驗以鹽塊製成的酒店家具，極具特色。拉巴斯的Gustu餐廳享用晚餐，這家南美頂尖餐廳以創新菜式驚艷味蕾。

阿根廷與巴西：冰川與瀑布的自然交響

喜歡大自然美景的你，絕不能錯過於阿根廷的佩里托莫雷諾冰川，在這裡你可聽到冰塊斷裂的轟鳴，感受藍色奇觀的震撼力量。入住卡拉法特的Xelena Hotel，地理位置絕佳，方便探索冰川美景。

熱情如火的巴西森巴嘉年華亦是行程的重點，盡情投入狂熱節奏，於A區貴賓席捕捉舞者的火辣舞姿，彷彿置身節慶中心。伊瓜蘇大瀑布氣勢磅礴，乘直升機俯瞰全景，搭快艇貼近水霧，感受大自然的脈動。

盡情享受一年一度的森巴嘉年華，感受忘我的一夜。

搭快艇貼近的伊瓜蘇大瀑布氣勢磅礴，感受大自然的震撼。

秘魯：馬丘比丘與印加文化的時空之旅

探索神秘的馬丘比丘，這座天城如漂浮於雲端，回味印加文明的輝煌歲月。入住烏魯班巴Tambo Del Inka Luxury Collection Resort兩晚，酒店的印加風情設計與低海拔環境讓你舒適適應高原，鄰近火車站直達聖地。於利瑪則入住時尚Miraflores區的JW Marriott Hotel，毗鄰購物中心，完美平衡探索與休憩。還有不能錯過的印加首都庫斯科，與由漫山遍野的小型梯田組成的馬拉斯鹽田，如此總總都訴說着秘魯古老文明的傳奇故事，令每一位旅人人生難忘。

立即預訂【南美五國、復活節島、天空之鏡、天空之城/百內國家公園、森巴嘉年華皇者巡遊29/33天！】
報名：
29天: https://bit.ly/4lWulxJ 
33天: https://bit.ly/4jBexid  
出發日期：2026年1月
價格：HK$249,998起（經濟客位）
團號：UAC29/33/J(ZL)(EK)

準備好迎接這場震撼心靈的南美旅遊冒險了嗎？立即聯繫TCI勝景遊，探索阿根廷、巴西、智利、秘魯與玻利維亞的無限魅力！

WhatsApp查詢及報名： 9198 1414 (https://bit.ly/3VU5ZJO)
熱線：2808 0833
電郵：rc@tcitravel.com
網站：https://www.tcitravel.com
Facebook：https://www.facebook.com/tcitravelhk
Instagram：https://www.instagram.com/tci_travel

地址：
香港總行：九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心20樓2001室
銅鑼灣分行：香港銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心二期Midtown 22樓B室
尖沙咀分行：九龍尖沙咀彌敦道63號i-Square國際廣場4樓405室

 (特約)

最高瀏覽

猝死｜29歲女子於荃灣海之戀男友人家中浸浴　昏迷送院不治
猝死｜29歲女子於荃灣海之戀男友人家中浸浴　昏迷送院不治
麥詩敏｜前TVB主播麥詩敏歐遊違法　回港繼續被追討法律責任：唔使諗住走得甩
麥詩敏｜前TVB主播麥詩敏歐遊違法　回港繼續被追討法律責任：唔使諗住走得甩
新聞之花︱再有新聞之花「封盤」結婚　TVB主播「翻版何依婷」秘婚半年：幸福就係你喺我身邊
新聞之花︱再有新聞之花「封盤」結婚　TVB主播「翻版何依婷」秘婚半年：幸福就係你喺我身邊
急症室最長等候時間（06月06日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月06日 時間04:05）
精神健康丨42歲中學男教師疑墮樓　生前疑患抑鬱受工作壓力困擾
精神健康丨42歲中學男教師疑墮樓　生前疑患抑鬱受工作壓力困擾