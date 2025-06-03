  • 29°C

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

求婚儀式｜閨密男友餐廳求婚邀朋友幫忙　事後要求AA制夾錢：覺得唔順氣

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

閨密男友餐廳求婚邀朋友幫忙，事後要求AA制夾錢$XXX：覺得唔順氣。

能夠幫忙準備求婚、見證朋友的幸福時刻，相信大家都相當樂意參與；然而，有港女在Threads發帖，稱閨密男友日前預訂餐廳打算進行求婚，並邀請她等一眾好友出席，見證儀式；但事後竟收到閨密「男朋友叫」每人夾800元飯錢的訊息，令她感到十分錯愕……

結婚人情｜同事結婚北上深圳擺酒　人情按香港公價畀$500？

求婚儀式｜邀朋友幫忙見證求婚　事後要求夾錢

樓主以「黐X線求婚叫朋友夾錢」為題發帖，表示閨密的男友日前買好花束及戒指準備求婚，準備在一間「4星級左右」餐廳向樓主閨密求婚，「叫我哋出嚟扮食飯，唔好同佢女朋友講」，相信是打算給女友驚喜，一眾好友收到邀請後「二話不說幾忙都應承出嚟食飯」；當日的食飯和求婚過程也十分順利。

閨密男友求婚，邀請一眾朋友幫忙、到場見證，事後被要求夾錢。（《金都》劇照）

然而，翌日樓主卻受到了閨密傳訊要求「夾返尋晚餐飯錢」，每人800元，樓主坦言知道這是閨密男友要求的，「我知係佢男朋友叫嘅」，「我個frd唔係啲咁嘅人，佢男朋友就好有保留」；她表示如若「夾錢覺得唔順氣」，但擔心「唔夾怕之後面阻阻」，遂詢問網友會如何做。

樓主透露，已經有大部分友人付錢，其中有人對求婚卻要求他人「AA制」的行為表示不滿：「你唔係咁都叫人夾嘛？」。

點擊圖片放大
+6
+5

求婚儀式｜網民：從未遇過求婚要夾錢

帖文引起網民熱議，對於求婚要求朋友「AA制」的行為十分詫異，「做咁多年人，咁fd見證過N次求婚，從未遇過要夾錢嘅，係咪新世代嘅習慣已經唔同咗」、「夾完絕交」、「講真，冇錢就唔好咁樣搞啦，簡簡單單求婚咪算囉」、「夾唔夾錢應該一早講明」、「連求婚都搵人夾，傻的嗎？結婚張帖會唔會有minimum charge？」、「要人幫手求婚仲要夾錢，真係好肉酸，仲要唔貴唔去」，有網民勸道「唔緊要當做咗人情，佢哋結婚唔使去了，可以封鎖埋」。

還有網民猜測樓主閨密應該也認同「AA制」才會給朋友們傳訊，「我覺得唔係佢男友叫，係你個frd肉赤」、「我諗較大機會係你個朋友想收返錢，唔好意思所以話係男朋友，因為男朋友想收可以自己問你哋」、「唔係剩係個男人有問題，你閨密唔應該叫返你哋夾咁肉酸」、「咁你要認真諗下，同自己有幾fd先叫做閨密啦，呢啲連好姊妹都未到」。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
全職爸爸｜做「湊仔公」面對冷言冷語被嘲食軟飯　全職爸爸捱過心理關口：見證子女成長是無價

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

結婚人情｜同事結婚北上深圳擺酒　人情按香港公價畀$500？
20:06 2025/04/14
結婚人情｜同事結婚北上深圳擺酒　人情按香港公價畀$500？

你可能感興趣

結婚人情｜同事結婚北上深圳擺酒　人情按香港公價畀$500？
20:06 2025/04/14
結婚人情｜同事結婚北上深圳擺酒　人情按香港公價畀$500？
餐廳 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月03日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月03日 時間04:05）
瀕死體驗︱男子歷靈魂出竅　被放屍袋突死而復生親述45分鐘「死後世界」
瀕死體驗︱男子歷靈魂出竅　被放屍袋突死而復生親述45分鐘「死後世界」
心肌炎丨19歲新晉男星傳拍戲出事　疑心肌炎復發病危曾留醫ICU口吐粉紅泡　
心肌炎丨19歲新晉男星傳拍戲出事　疑心肌炎復發病危曾留醫ICU口吐粉紅泡　
凍齡女星丨梁珊移加生活絕跡幕前多年　80年代「御用惡女」近況曝光狀態驚人
凍齡女星丨梁珊移加生活絕跡幕前多年　80年代「御用惡女」近況曝光狀態驚人
止咳良方｜荃灣湯水涼茶舖「止咳神器」被稱連飲3日見效　中醫解構成分：3類人勿亂飲【附3款止咳食療】
止咳良方｜荃灣湯水涼茶舖「止咳神器」被稱連飲3日見效　中醫解構成分：3類人勿亂飲【附3款止咳食療】