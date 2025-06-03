求婚儀式｜閨密男友餐廳求婚邀朋友幫忙　事後要求AA制夾錢：覺得唔順氣

能夠幫忙準備求婚、見證朋友的幸福時刻，相信大家都相當樂意參與；然而，有港女在Threads發帖，稱閨密男友日前預訂餐廳打算進行求婚，並邀請她等一眾好友出席，見證儀式；但事後竟收到閨密「男朋友叫」每人夾800元飯錢的訊息，令她感到十分錯愕……

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求婚儀式｜邀朋友幫忙見證求婚 事後要求夾錢

樓主以「黐X線求婚叫朋友夾錢」為題發帖，表示閨密的男友日前買好花束及戒指準備求婚，準備在一間「4星級左右」餐廳向樓主閨密求婚，「叫我哋出嚟扮食飯，唔好同佢女朋友講」，相信是打算給女友驚喜，一眾好友收到邀請後「二話不說幾忙都應承出嚟食飯」；當日的食飯和求婚過程也十分順利。

▲ 閨密男友求婚，邀請一眾朋友幫忙、到場見證，事後被要求夾錢。（《金都》劇照）

然而，翌日樓主卻受到了閨密傳訊要求「夾返尋晚餐飯錢」，每人800元，樓主坦言知道這是閨密男友要求的，「我知係佢男朋友叫嘅」，「我個frd唔係啲咁嘅人，佢男朋友就好有保留」；她表示如若「夾錢覺得唔順氣」，但擔心「唔夾怕之後面阻阻」，遂詢問網友會如何做。

樓主透露，已經有大部分友人付錢，其中有人對求婚卻要求他人「AA制」的行為表示不滿：「你唔係咁都叫人夾嘛？」。

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求婚儀式｜網民：從未遇過求婚要夾錢

帖文引起網民熱議，對於求婚要求朋友「AA制」的行為十分詫異，「做咁多年人，咁fd見證過N次求婚，從未遇過要夾錢嘅，係咪新世代嘅習慣已經唔同咗」、「夾完絕交」、「講真，冇錢就唔好咁樣搞啦，簡簡單單求婚咪算囉」、「夾唔夾錢應該一早講明」、「連求婚都搵人夾，傻的嗎？結婚張帖會唔會有minimum charge？」、「要人幫手求婚仲要夾錢，真係好肉酸，仲要唔貴唔去」，有網民勸道「唔緊要當做咗人情，佢哋結婚唔使去了，可以封鎖埋」。

還有網民猜測樓主閨密應該也認同「AA制」才會給朋友們傳訊，「我覺得唔係佢男友叫，係你個frd肉赤」、「我諗較大機會係你個朋友想收返錢，唔好意思所以話係男朋友，因為男朋友想收可以自己問你哋」、「唔係剩係個男人有問題，你閨密唔應該叫返你哋夾咁肉酸」、「咁你要認真諗下，同自己有幾fd先叫做閨密啦，呢啲連好姊妹都未到」。

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