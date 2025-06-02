入讀啓思小學培養國際視野精英！ 「2025年升讀小一及插班生簡介會」現已接受報名

相信各位幼稚園高班學童的爸媽，正密鑼緊鼓為小朋友準備升學事宜。一所能讓孩子在愉快學習環境底下成長的小學，絕對是家長們的首選！啓思小學自1985年成立以來，一直秉持「具有前瞻力、富啟發性、成就超卓的學習園地」的辦學理念，致力於營造一個充滿關愛與支持的校園文化，為學生提供全面而優質的教育，讓學生能在良好環境中探索自我、發展潛能。啓思三校中小幼互為連繫，校內學童可享有優先報讀中小學的權利，由啓思小學附屬幼稚園升讀啓思小學，再升學銜接啓思中學，令小朋友的學習更為連貫，以適應新的校園生活。

▲ 啓思小學自1985年成立以來，一直秉持「具有前瞻力、富啟發性、成就超卓的學習園地」的辦學理念，為學生提供全面而優質的教育。

獨特的教育理念 屢獲教育殊榮

啓思小學深信每個學生都是獨一無二，並擁有自己的天賦與潛能。學校的核心教育目標是幫助學生在學術和個人成長中取得平衡，裝備他們應對全球化和未來的挑戰。學校從課程內容設計到校園氛圍營造均以學生為中心，確保他們的學習愉快且具成效。

啓思小學曾榮獲多項國際性獎項，包括「國際啟發潛能教育聯盟」（International Alliance for Invitational Education）頒發的「啟發潛能學校成就大獎」，學校致力營造充滿愛與支持的校園文化，讓學生在良好的環境中全面發展天賦及潛能。此外，啓思小學還獲得了香港聯合國教科文組織協會（UHKA）和首席快樂官協會的認可，榮獲「最傑出開心校園大獎」，成為推動愉快校園的領先學校。學校亦曾在創意思維世界賽中獲得全球第四，並且是全港第一的小學，充分體現學校在培養學生創新思維方面的卓越成就。

▲ 啓思小學曾榮獲多項國際性獎項，包括「國際啟發潛能教育聯盟」頒發的「啟發潛能學校成就大獎」、香港聯合國教科文組織協會和首席快樂官協會認可的「最傑出開心校園大獎」，以及創意思維世界賽中獲得全球第四。

全面語言培訓 培養國際視野

啓思小學的教學方法融合中外教育理念之精粹，將國際文憑小學項目（IB PYP）與啟發潛能教育（IE）相結合。IE是學校的教育框架之一，致力創造出一個充滿愛與尊重的學習環境，讓學生在探索中成長，勇於挑戰自我。而IB PYP是專為3至12歲學生設計的世界級教育框架，着重探究式學習，不僅讓學生在學術上取得優異成績，還培養他們的國際視野和對自身文化的尊重。通過這一系列的教育方法，學生不僅能自信地與世界接軌，同時營造了一個充滿愛、尊重和正能量的學習環境。

▲ 啓思小學的教學方法融合中外教育理念之精粹，將國際文憑小學項目（IB PYP）與啟發潛能教育（IE）相結合。

另外，學校亦重視提升學生的英語、普通話及粵語溝通能力，致力培養學生的中英文語文能力，嚴謹的學術發展與個人成長計劃相輔相成，為他們未來的學術、創意及專業發展做好準備。其中啓思小學更是全港首間以中文授課的IB課程學校，讓學生能夠在母語環境中接觸國際化的課程，進一步提升他們的語言能力和國際視野，並且發展領導力、自律性和責任感。

▲ 啓思小學更是全港首間以中文授課的IB課程學校，讓學生能夠在母語環境中接觸國際化的課程。

各位家長如果想更了解啓思小學的辦學理念及課程，立即報名參加「啓思小學升讀小一及插班生簡介會」，詳情如下：

日期：2025年6月7日（六）

時間：13:00 - 15:30

活動內容：學校簡介、學生及家長分享、學生學習成果展覽、視藝作品成果展覽、創意思維世界賽得獎同學分享及課堂體驗活動

對象：本地以及內地家長（準小一和插班生）

地點：九龍九龍塘牛津道2號A啓思小學

報名方法：https://forms.gle/oq7H6eMcfeDUug9b9

注意事項：

● 將優先安排予適齡入讀 2026-2027 年度小一的學生家長和插班生。

● 學校將在報名內一個星期內向中籤者發送一封電子郵件作確認。

● 簡介會進行期間，請勿拍照、錄音或錄影。

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啓思小學附屬幼稚園（Creative Primary School's Kindergarten）

地址：九龍九龍塘牛津道2號A

電話：2336 1212

電郵：admin@cpskg.edu.hk

網址：https://www.cpskg.edu.hk

Facebook：https://www.facebook.com/cpskg.oxfordroad2a

IG：https://www.instagram.com/cpskg

啓思小學（Creative Primary School）

地址：九龍九龍塘牛津道2號A

電話：2336 0266

電郵：cps@creativeprisch.edu.hk

網址：https://www.creativeprisch.edu.hk

Facebook: 啓思小學

IG: https://www.instagram.com/cps.creativeprimaryschool

啓思中學（Creative Secondary School）

地址：將軍澳蓬萊路3號

電話：2336 0233

電郵：admissions@css.edu.hk

Facebook：https://www.facebook.com/CreativeSecondarySchool

IG：https://www.instagram.com/creativesecondaryschool/

（特約）