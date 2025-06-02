  • 31°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

入讀啓思小學培養國際視野精英！ 「2025年升讀小一及插班生簡介會」現已接受報名

特約

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

分享：

分享：

熱門 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

相信各位幼稚園高班學童的爸媽，正密鑼緊鼓為小朋友準備升學事宜。一所能讓孩子在愉快學習環境底下成長的小學，絕對是家長們的首選！啓思小學自1985年成立以來，一直秉持「具有前瞻力、富啟發性、成就超卓的學習園地」的辦學理念，致力於營造一個充滿關愛與支持的校園文化，為學生提供全面而優質的教育，讓學生能在良好環境中探索自我、發展潛能。啓思三校中小幼互為連繫，校內學童可享有優先報讀中小學的權利，由啓思小學附屬幼稚園升讀啓思小學，再升學銜接啓思中學，令小朋友的學習更為連貫，以適應新的校園生活。

啓思小學自1985年成立以來，一直秉持「具有前瞻力、富啟發性、成就超卓的學習園地」的辦學理念，為學生提供全面而優質的教育。

獨特的教育理念 屢獲教育殊榮 

啓思小學深信每個學生都是獨一無二，並擁有自己的天賦與潛能。學校的核心教育目標是幫助學生在學術和個人成長中取得平衡，裝備他們應對全球化和未來的挑戰。學校從課程內容設計到校園氛圍營造均以學生為中心，確保他們的學習愉快且具成效。

啓思小學曾榮獲多項國際性獎項，包括「國際啟發潛能教育聯盟」（International Alliance for Invitational Education）頒發的「啟發潛能學校成就大獎」，學校致力營造充滿愛與支持的校園文化，讓學生在良好的環境中全面發展天賦及潛能。此外，啓思小學還獲得了香港聯合國教科文組織協會（UHKA）和首席快樂官協會的認可，榮獲「最傑出開心校園大獎」，成為推動愉快校園的領先學校。學校亦曾在創意思維世界賽中獲得全球第四，並且是全港第一的小學，充分體現學校在培養學生創新思維方面的卓越成就。

啓思小學曾榮獲多項國際性獎項，包括「國際啟發潛能教育聯盟」頒發的「啟發潛能學校成就大獎」、香港聯合國教科文組織協會和首席快樂官協會認可的「最傑出開心校園大獎」，以及創意思維世界賽中獲得全球第四。

全面語言培訓  培養國際視野

啓思小學的教學方法融合中外教育理念之精粹，將國際文憑小學項目（IB PYP）與啟發潛能教育（IE）相結合。IE是學校的教育框架之一，致力創造出一個充滿愛與尊重的學習環境，讓學生在探索中成長，勇於挑戰自我。而IB PYP是專為3至12歲學生設計的世界級教育框架，着重探究式學習，不僅讓學生在學術上取得優異成績，還培養他們的國際視野和對自身文化的尊重。通過這一系列的教育方法，學生不僅能自信地與世界接軌，同時營造了一個充滿愛、尊重和正能量的學習環境。

啓思小學的教學方法融合中外教育理念之精粹，將國際文憑小學項目（IB PYP）與啟發潛能教育（IE）相結合。

另外，學校亦重視提升學生的英語、普通話及粵語溝通能力，致力培養學生的中英文語文能力，嚴謹的學術發展與個人成長計劃相輔相成，為他們未來的學術、創意及專業發展做好準備。其中啓思小學更是全港首間以中文授課的IB課程學校，讓學生能夠在母語環境中接觸國際化的課程，進一步提升他們的語言能力和國際視野，並且發展領導力、自律性和責任感。

啓思小學更是全港首間以中文授課的IB課程學校，讓學生能夠在母語環境中接觸國際化的課程。

各位家長如果想更了解啓思小學的辦學理念及課程，立即報名參加「啓思小學升讀小一及插班生簡介會」，詳情如下：

日期：2025年6月7日（六）
時間：13:00 - 15:30 
活動內容：學校簡介、學生及家長分享、學生學習成果展覽、視藝作品成果展覽、創意思維世界賽得獎同學分享及課堂體驗活動
對象：本地以及內地家長（準小一和插班生） 
地點：九龍九龍塘牛津道2號A啓思小學
報名方法：https://forms.gle/oq7H6eMcfeDUug9b9

注意事項：
●    將優先安排予適齡入讀 2026-2027 年度小一的學生家長和插班生。
●    學校將在報名內一個星期內向中籤者發送一封電子郵件作確認。
●    簡介會進行期間，請勿拍照、錄音或錄影。

——————————————————————————
啓思小學附屬幼稚園（Creative Primary School's Kindergarten）
地址：九龍九龍塘牛津道2號A
電話：2336 1212
電郵：admin@cpskg.edu.hk
網址：https://www.cpskg.edu.hk
Facebook：https://www.facebook.com/cpskg.oxfordroad2a
IG：https://www.instagram.com/cpskg

啓思小學（Creative Primary School）
地址：九龍九龍塘牛津道2號A
電話：2336 0266
電郵：cps@creativeprisch.edu.hk
網址：https://www.creativeprisch.edu.hk
Facebook: 啓思小學
IG:  https://www.instagram.com/cps.creativeprimaryschool

啓思中學（Creative Secondary School）
地址：將軍澳蓬萊路3號
電話：2336 0233
電郵：admissions@css.edu.hk
Facebook：https://www.facebook.com/CreativeSecondarySchool
IG：https://www.instagram.com/creativesecondaryschool/

（特約）

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月02日 時間12:05）