  • 31°C

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄭中基余思敏婚變︱黃芳雯鄭文澄清余思敏當年非第三者　閨密回應鄭中基僅給$8000贍養費傳聞

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

黃芳雯及鄭文被問余思敏的近況。

【鄭中基 / 余思敏 / 何慶湘 / 黃芳雯 / 鄭文】鄭中基（Ronald）余思敏（Sammie）在2011年結婚，二人育有兩子女。但在去年8月，鄭中基突然宣布與合作10年的經紀人何慶湘終止合作，由此有傳真正原因是二人出軌。

在上月，鄭中基與余思敏分別到灣仔家事法庭，參與閉門審訊，鄭中基當被在場記者記者追問是否辦理離婚、子女撫養權等問題時，他一概未有回應，只表示：「多謝關心，thanks。」不過，鄭中基與余思敏到今沒有親自正式交代婚姻狀況。

鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦

點擊圖片放大
+4
+3

鄭中基余思敏婚變︱黃芳雯認為8000元贍養費不夠用

余思敏的閨密黃芳雯（Paula）及鄭文齊出席活動，二人被傳媒問及好姊妹近況。對於之前有傳鄭中基提出每月提供僅8000元的贍養費，不足以支付一對子女的生活及教育開支，以致雙方未能達成共識，由此鬧上法庭處理。

Paula表示不知道如何傳出8000元贍養費此傳聞，而且相信余思敏自己也不會向外講實際數目，並笑言：「我諗緊8000蚊畀我，我夠唔夠使。」

對於有指余思敏現在憔悴不少，Paula及鄭文表示不方便講，但表示如果經歷這種事有憔悴也騷正常，至於鄭文補充余思敏現在全心全意在照顧子女，而且她的情緒沒太大問題。同時透露大家會一起食飯，上周更一起北上深圳「一齊食吓嘢啊，揼吓骨，都幾開心。」但否認是為散心，因為大家每周都會相約。

點擊圖片放大
+5
+4

鄭中基余思敏婚變︱鄭文澄清余思敏非第三者

另外，自鄭中基余思敏爆出婚變後，網不少言論指余思敏當年當「第三者」介入鄭中基與蔡卓妍（阿Sa）婚姻，諷刺現在是「報應」。鄭文為好姊妹平反指余思敏一直默默承受誤解，，直言「戥佢唔抵」，表示自己當年清楚知道余思敏與鄭中基相識經過，強調余思敏在鄭中基正式離婚後，二人才開始交往。

她更重組時間稱，鄭中基與阿Sa在開記者會交代離婚大半年後，鄭中基以嘉賓身份出席動時相識任司儀的余思敏，二人才由交往，所以鄭文澄清好姊妹沒當小三，說：「余思敏很賢良淑德，就似以前劇集裡的家嫂，對我們是報喜不報憂，她自己也不想澄清。」

至於余思敏在去年8月於個人社交平台上載一張地氈相並寫「Something big are coming…..」，有網民分析暗示在酒店「捉姦」，當被問該相有何含意時，黃芳雯與鄭文卻齊表示不知清，余思敏也沒跟她們解釋，而她們也坦言「唔敢問！」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
全職爸爸｜做「湊仔公」面對冷言冷語被嘲食軟飯　全職爸爸捱過心理關口：見證子女成長是無價

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
09:26 2025/04/16
鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
混血肥仔離婚︱發千字文揭去年由芊蕙子提出離婚　混血肥仔無奈稱：不能走到白頭是一種遺憾
14:10 2025/02/20
混血肥仔離婚︱發千字文揭去年由芊蕙子提出離婚　混血肥仔無奈稱：不能走到白頭是一種遺憾
混血肥仔偷食︱芊蕙子發文逐點撃破混血肥仔千字文　踢爆丈夫去年親認婚內出軌
11:14 2025/02/21
混血肥仔偷食︱芊蕙子發文逐點撃破混血肥仔千字文　踢爆丈夫去年親認婚內出軌
混血肥仔近況︱被指出軌偷食丁彥均後「潛水」　曾達恩更新IG疑回英國獨自慶生
16:30 2025/04/16
混血肥仔近況︱被指出軌偷食丁彥均後「潛水」　曾達恩更新IG疑回英國獨自慶生
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦
11:19 2025/05/26
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活　衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦

你可能感興趣

鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
09:26 2025/04/16
鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
混血肥仔離婚︱發千字文揭去年由芊蕙子提出離婚　混血肥仔無奈稱：不能走到白頭是一種遺憾
14:10 2025/02/20
混血肥仔離婚︱發千字文揭去年由芊蕙子提出離婚　混血肥仔無奈稱：不能走到白頭是一種遺憾
混血肥仔偷食︱芊蕙子發文逐點撃破混血肥仔千字文　踢爆丈夫去年親認婚內出軌
11:14 2025/02/21
混血肥仔偷食︱芊蕙子發文逐點撃破混血肥仔千字文　踢爆丈夫去年親認婚內出軌
鄭中基 余思敏 何慶湘 娛樂人物職業 演員 歌手 出軌 夫妻之道 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月02日 時間12:05）