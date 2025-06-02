鄭中基余思敏婚變︱黃芳雯鄭文澄清余思敏當年非第三者　閨密回應鄭中基僅給$8000贍養費傳聞

【鄭中基 / 余思敏 / 何慶湘 / 黃芳雯 / 鄭文】鄭中基（Ronald）與余思敏（Sammie）在2011年結婚，二人育有兩子女。但在去年8月，鄭中基突然宣布與合作10年的經紀人何慶湘終止合作，由此有傳真正原因是二人出軌。

在上月，鄭中基與余思敏分別到灣仔家事法庭，參與閉門審訊，鄭中基當被在場記者記者追問是否辦理離婚、子女撫養權等問題時，他一概未有回應，只表示：「多謝關心，thanks。」不過，鄭中基與余思敏到今沒有親自正式交代婚姻狀況。

鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基贍養費不足余思敏應付生活 衛志豪透露Sammie近況：幾辛苦

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鄭中基余思敏婚變︱黃芳雯認為8000元贍養費不夠用

余思敏的閨密黃芳雯（Paula）及鄭文齊出席活動，二人被傳媒問及好姊妹近況。對於之前有傳鄭中基提出每月提供僅8000元的贍養費，不足以支付一對子女的生活及教育開支，以致雙方未能達成共識，由此鬧上法庭處理。

Paula表示不知道如何傳出8000元贍養費此傳聞，而且相信余思敏自己也不會向外講實際數目，並笑言：「我諗緊8000蚊畀我，我夠唔夠使。」

對於有指余思敏現在憔悴不少，Paula及鄭文表示不方便講，但表示如果經歷這種事有憔悴也騷正常，至於鄭文補充余思敏現在全心全意在照顧子女，而且她的情緒沒太大問題。同時透露大家會一起食飯，上周更一起北上深圳「一齊食吓嘢啊，揼吓骨，都幾開心。」但否認是為散心，因為大家每周都會相約。

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鄭中基余思敏婚變︱鄭文澄清余思敏非第三者

另外，自鄭中基余思敏爆出婚變後，網不少言論指余思敏當年當「第三者」介入鄭中基與蔡卓妍（阿Sa）婚姻，諷刺現在是「報應」。鄭文為好姊妹平反指余思敏一直默默承受誤解，，直言「戥佢唔抵」，表示自己當年清楚知道余思敏與鄭中基相識經過，強調余思敏在鄭中基正式離婚後，二人才開始交往。

她更重組時間稱，鄭中基與阿Sa在開記者會交代離婚大半年後，鄭中基以嘉賓身份出席動時相識任司儀的余思敏，二人才由交往，所以鄭文澄清好姊妹沒當小三，說：「余思敏很賢良淑德，就似以前劇集裡的家嫂，對我們是報喜不報憂，她自己也不想澄清。」

至於余思敏在去年8月於個人社交平台上載一張地氈相並寫「Something big are coming…..」，有網民分析暗示在酒店「捉姦」，當被問該相有何含意時，黃芳雯與鄭文卻齊表示不知清，余思敏也沒跟她們解釋，而她們也坦言「唔敢問！」

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