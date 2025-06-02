腎結石｜曹永廉兩度生腎石小便屙血痛到打嗎啡針　醫生揭成因1類人高風險

【曹永廉／腎石／TVB／醫度講】現年60歲的曹永廉，在5月31日播出的TVB節目《醫度講》中擔任嘉賓，分享生腎石的經歷，他透露早在20多歲時就曾生腎石，懷疑是因經常忍尿所致。節目請來泌尿外科醫生王明皓拆解腎結石成因與相關迷思。

最新影片：

TVB節目《醫度講》在5月31日播出的集數中，請來曾受腎結石問題困擾的曹永廉擔任嘉賓。曹永廉提到，20多歲時曾於超市擔任夜班工作，由於個性急躁，工作時常習慣性忍尿不上廁所。曹永廉表示：

每次一忍就兩三個鐘，大約持續一年左右，隔咗幾個月開始痛。

腎結石｜曹永廉生腎石劇痛難忍 需打嗎啡針止痛

曹永廉透露當時病情，指因不時忍尿長達約一年後，開始出現痛楚，他說：

一痛就一發不可收拾，佢係喺後面個位……你撳又撳唔到，喺入面痛，痛得好緊要。

曹永廉住院6天，醫生建議他多喝水以排出結石，雖然無需手術開刀，但他坦言過程極度痛苦。

每日嗰種痛法，係要打嗎啡針止痛，痛到幾個鐘打一次。

腎結石｜曹永廉50多歲時再度生腎石

曹永廉還提到幾年前再度生腎石，這次結石移至尿道形成尿道石，他指：

其實我有飲水，不過可能我汗水揮發得多，可能飲得唔夠。嗰次就唔好彩喇，上次（結石）喺腎，今次落咗尿道，又係另一種痛法。想去洗手間有時會去唔到，有時又去到，但開工嗰陣有時會痛得好辛苦。小便直頭係屙血出嚟，我先去睇醫生，先知有腎石。

曹永廉靠服食止痛藥，堅持完成工作才入院，這次同樣無需手術開刀，靠大量飲水排出結石。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

腎結石｜醫生解析腎結石成因 1類人高風險

曹永廉透露自己懷疑因忍尿而導致生腎石，泌尿外科醫生王明皓於節目中解釋，忍尿與腎結石並無直接關係。王明皓表示，「可能因為你工作，體力勞動，排汗得多，有時忙又忘記飲水，令身體長期處於一個好乾嘅狀態，呢啲反而令你易生腎石。」

王明皓表示，男性比女性較容易生腎石，於本港也是非常普遍，平均每年處理幾百宗案例。他指出，尿液是儲存在膀胱中，並不會造成結石，但水分攝取不足確實容易引發結石。此外，高鹽飲食會使尿液濃縮，進而形成結晶體。

王明皓補充，生腎石初期通常無症狀，但當結石進入狹窄的輸尿管就會引發劇痛。結石跌入輸尿管可能導致急性腎絞痛，嚴重時會引致腎水腫、發燒、敗血症、影響腎功能，甚至需要洗腎，若藥物與手術均無效，恐危及生命。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映｜6大預防腎結石生活習慣

本港泌尿外科專科黃國田醫生曾接受訪問時指，腎結石的形成是起源自腎臟。當腎臟排尿期間，一些礦物質會積聚在腎臟內部形成一些小沙粒，經時間結集後就會變成腎結石。當腎結石脫落時，患者有時可沿輸尿管不自覺地排出，但萬一結石體質較大無法排出時，患者恐會因此出現劇痛，嚴重者可致腎衰竭，更有致命風險。

一般而言，20多歲後體內形成結石的機會增加，男性患者比例較女性高。在戶外或廚房等酷熱環境下工作的人，排汗較多，若沒有補充足夠水分，亦增加結石形成的機會；長期少活動，如果常坐在辦公室，或卧床的長期病患者，晶體亦較易在體內積聚形成結石。

要預防結石形成，黃醫生指出日常必須從改善生活及飲食習慣做起，包括養成以下6大習慣：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5