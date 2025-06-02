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視帝老婆︱3屆視帝內地妻長居英國陪12歲女留學　棄北京別墅入住倫敦簡約公寓

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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視帝太太為女兒淡出幕前之餘，如今更陪愛女遠赴英國留學！

【視帝/羅嘉良/蘇岩/星二代/英國留學】62歲的羅嘉良是TVB三屆視帝，他於2008年跟前妻結束10年婚姻後，翌年與內地女星蘇岩結婚，婚後育有1女，女兒轉眼已12歲，正在英國留學，蘇岩為了陪伴愛女，亦不惜與身在內地發展的羅嘉良分隔兩地，決定長居倫敦陪伴女兒，並入住當地簡約風公寓，雖然跟北京的別墅有天壤之別，但見蘇岩生活寫意！

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視帝老婆蘇岩︱陪女兒到英國留學入住簡約公寓

羅嘉良憑劇集《難兄難弟》、《天地豪情》及《流金歲月》成為三屆視帝，獲封為「TVB一哥」，不過他在2009年與蘇岩結婚後，便一家三口定居北京。他近年亦主力在內地發展，拍劇之餘，還會接商演登台和直播帶貨，蘇岩婚後則淡出幕前，專心照顧家庭，但仍活躍於社交平台，不時分享近況。

近日蘇岩分享在英國倫敦生活的片段，由於女兒正在英國讀書，她就長留當地陪讀，見她入住的「運河小屋」，裝修簡約有品味，並設有露台，景色不錯，但比起她原本在北京居住的歐式復古風別墅，如今的公寓相對「遜色」，別墅除了空間感十足，更設有自家庭院，環境清幽舒服。

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視帝老婆蘇岩︱留英日子過得寫意自在

雖然居住環境有所改變，但蘇岩留在英國陪太子讀書的日子並不苦悶，她閒時會到河邊散步，又到市集行街和去博物館參觀，生活自在。早前她還到了荷蘭、德國等國家旅行，直至月前才回到倫敦，並與女兒一同觀賞音樂劇；日前她更透露自己生病了，留言道：「昨天突然感冒了，很難受，女兒去同學家參加生日聚會，我在巴特西等她！」雖然戴着口罩，但仍見她面容憔悴。

視帝老婆蘇岩︱與羅嘉良因拍劇而擦出愛火

蘇岩是羅嘉良的第二任妻子，他倆因在2007年合作拍攝劇集《完美結局》而擦出愛火，但當時雙方都有家室，以致外界並不看好他們的戀情，直至2008年兩人各自離婚，1年後在北京舉行盛大婚禮，當時更有報道指婚禮的全部費用都是由蘇岩所出，並指蘇岩家境優越，背景顯赫。

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視帝老婆蘇岩︱前妻大讚蘇岩爽朗

至於羅嘉良前妻方敏儀，她與羅嘉良拍拖16年，結婚10年，並育有1子羅裕珹，可惜26年感情說散便散，兩人離婚僅1年，羅嘉良就與蘇岩再婚，因此當年有很多人看不過眼，指羅嘉良拋棄糟糠，而且每月僅給予方敏儀12,000元贍養費，不過方敏儀已為前夫澄清，指兒子升中後，贍養費已加碼1倍，更包辦兒子到加拿大升學的費用，而且她也見過蘇岩，更大讚對方為人爽朗，足見她與羅嘉良仍維持良好關係。

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