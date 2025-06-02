無印良品推薦2025︱Threads爆紅「MUJI」10大必買好物：Aesop平替精油香薰$42起　$1xx平價頸部乳液終結頸紋

【無印良品／muji／化妝品／香薰／乳液】MUJI無印良品10大必買好物推介！近期，社交平台Threads上掀起一波「MUJI搶購潮」，多款高性價比且功效卓越的商品受到市民熱捧，從頭皮護理到家居清潔系列，貫徹品牌簡約實用設計。即睇有邊10款好物值得入手！

MUJI 10大必買好物清單

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1. 去頸紋神器

有效的頸部抗皺去紋產品要價不菲，但現在只需$158，就可以買到A醇頸霜！MUJI水凝保濕頸部護理乳液（200ml）内含發酵米糠液、11種植物萃取、維生素C衍生物、視黃醇衍生物等保濕成分，深層保濕並提升頸部肌膚彈性，能塑造緊緻、乾淨、光滑的頸下三角區，有效淡化頸紋。同時不添加合成香料，無色素、無礦物油、弱酸性、不含防腐劑(羥苯酯)、不含酒精，並通過過敏測試。

有網民使用後力薦，表示該款頸部乳液確實有減淡頸紋效果：「使用第二日就淡咗！」。

2. Aesop平替 精油香薰系列

MUJI自家製精油香薰系列，包括沐浴露、洗手液、洗髮水、護髮素、潤手霜、身體乳液等6款產品，由天然成分製成，只使用從植物中提煉的精油來增添香味，全部無添加色素酒精。

其中最熱門香氣「日本絲柏+薰衣草」和「依蘭依蘭+香橙」以木質與果香調帶來放鬆體驗，與奢華保養品牌Aesop調香相似，但定價相當實惠，例如洗手液售$42，潤手霜售$48，洗髮用品每支$88，身體乳液及沐浴露每支定價$78，各款補充裝$38至$68不等，都是$100以内就能輕鬆入手。

3. 「失眠救星」睡眠噴霧

日本MUJI推出的「おやすみブレンド」（Room Fragrance Spray）睡眠噴霧，因噴灑後能讓人瞬間進入深度睡眠模式，改善入睡困難的問題，被一衆網民稱為「睡眠麻藥」，造成熱話。

目前，該款房間香氛噴霧入駐香港MUJI香薰用品系列，定價$108（30ml）。大熱香味輕鬆入睡（Sleeping blend）由佛手柑和甜橙等精油混合而成，用家可以輕鬆享受放鬆和舒緩的時刻，被譽為「失眠救星」。用法是搖匀後將香氛噴灑於枕頭或房間（距離皮膚20cm外），即可除臭、助眠；細膩噴霧不易弄濕物件表面。

4. 「木村拓哉同款」水垢清潔布

MUJI即棄式水垢清潔布，使用非研磨性粗糙百潔布去除頑固污垢。適用於爐具上的燒痕，以及水槽和浴室中的水痕；可兩面使用。因其強力去污功能而在Threads引起熱話，網民驚嘆其「一抹即亮」，驚艷效果甚至連日本男神木村拓哉都有入手。

該款水垢清潔布售價為$18，每包30片（22*20 cm），性價比極高。

5. $12抹銀布拯救名牌首飾

MUJI抹銀布採用具研磨作用的棉布素材，可輕鬆清潔配飾及手錶等貴金屬產品。含有超微粒子的研磨劑及蠟，可簡單抹去污垢及細小划痕，令其重現閃耀光澤。有不少網民會用這塊布清潔名牌首飾，一包3張售價只需$12！

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6. LED迷你化妝鏡 補妝無死角

MUJI迷你化妝鏡售價$98，小巧便攜，適合隨身攜帶。配備三色光源（冷光- 暖光-自然光），長按可調節亮度，光線自然；40度鏡面角度設計，方便外出隨時補妝無死角。更附贈專用USB充電線，充滿電約需1.5小時，可使用約60分鍾（最亮）至200分鍾（最暗）。

7. 碎粉面油紙

MUJI碎粉面油紙採用100%和紙，於和紙上加入吸收力佳及膚觸舒適的天然麻，吸油力強並帶蜜粉，可輕鬆修飾妝容，掩蓋毛孔與油光，方便外出時隨時隨地補妝吸油。一盒60張售價$18。

8. 頭皮精華液

日本MUJI推出頭皮精華液旋即引起熱議。產品以100%天然成分製成，含植物發酵液及多種植物萃取，富含維生素與礦物質，可促進頭皮細胞代謝，改善老化問題。不含香料、色素與酒精等刺激成分，適合敏感頭皮使用；質地輕盈易吸收，持續使用能緩解乾燥、強化髮根，預防斷裂。

不過，該款頭皮精華液暫時只於日本限定發售，150ml售價¥1,590（約HK$87），獲Threads網民稱讚「性價比極高」。

9. 液態腮紅

日本MUJI推出液態腮紅，共3款顔色（杏色、橙色、草莓牛奶），一經上市就讓日本女生愛不釋手，一度賣斷市。原因市面上不少液體腮紅經常出現塗不勻的狀況，但MUJI液態腮紅含多種保濕成分，包括洋菊花萃取與荷荷巴籽油、乳果油和杏仁油等，奶油質地輕透自然，非常易推開，只需用米粒大小的份量，即可打造自然好血色。

液態腮紅暫時只於日本限定發售，10g售價¥1,490（約HK$81）。

10. 太陽眼鏡

MUJI太陽眼鏡採用UV400鏡片，有效防紫外線與25%藍光阻隔，保護眼睛不受紫外線傷害。框型包括方形、稜角、波士頓及橢圓，鼻托舒適貼合眼睛，適合多種臉型。顔色選擇豐富，售價只需$128，絕對是日常必備百搭單品。

同場加映：《LDK》評測MUJI彩妝全品項

《LDK》挑選了MUJI化妝品中最受歡迎的人氣熱賣品項，包括眼影、眼線筆、眉筆、睫毛膏、腮紅、高光、遮瑕膏和唇膏，與專業化妝師一起對產品的妝效和持久度等方面進行評測，並按5項使用感測試標準（驚艷/優秀/不錯/有點遺憾/令人失望）進行評價。

33款必買MUJI化妝品清單如下：

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