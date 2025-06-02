自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一　$299起歎龍蝦/麵包蟹/蟹腳/燒牛肉

【自助餐優惠/酒店Buffet/香港海洋公園萬豪酒店】香港海洋公園萬豪酒店自助餐一向深受家庭歡迎，KKday今日（6月2日）推出自助餐買一送一優惠，人均$299起任食龍蝦、麵包蟹、蟹腳、Häagen-Dazs雪糕等，更可免費入兒童遊樂天地，即睇詳情！

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自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一 人均$299起

海洋公園萬豪酒店自助午餐選擇豐富，海鮮及刺身有雪場腳蟹（星期五至日及公眾假期）、麵包蟹、深海池魚、赤蝦、希靈魚等，還有一系列特色美食，例如燒牛肉沙律配特製蜜糖芥末汁、櫻花蝦蒸比目魚、泰國臘腸炒飯、泰式南乳燒雞、香料羊肉餅、韓式燴牛面頰、燒西冷、雪燕灌湯餃等。甜品控必試、橙榛子朱古力慕絲蛋糕、紅桑子開心果 慕絲蛋糕、港式雞蛋仔、葡撻、Häagen-Dazs雪糕。

東南亞海鮮自助晚餐更供應清蒸龍蝦，以及多款東南亞美食，包括冬陰功/泰式椰子雞湯/肉骨茶、泰式烏頭魚、南洋叻沙紙包雞、紅咖喱燒鴨、泰式滷水乳豬手、泰式火山骨、新加坡辣子蟹等。另外還有、鮑汁花膠扒鴨掌、北京片皮鴨、鐵板燒麥芽糖燒豬寸骨、燒美國肉眼牛扒、小茴香燒羊排等等，各位食肉獸不要錯過！

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自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：2025年6月2日12:00至6月8日23:59

用餐日期：2025 年6月3日至7月31日

【KKday 快閃限量搶 – 買一送一】自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：$598/2位，平均$299/位（原價$1,096/2 位）

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【KKday 快閃限量搶 – 買二送一】自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：$1,146/3位，平均 $382/位（原價$1,644/2位）

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【KKday 快閃限量搶 – 買一送一】自助晚餐

用餐時間：18:00 – 21:30）

優惠價：

星期一至五 $934/2位，平均$467/位（原價$1,712/2位）

星期六日及公眾假期 $982/2位，平均 $491/位（原價 $1,800/2位）

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【KKday 快閃限量搶 – 買二送一】自助晚餐

用餐時間：18:00 – 21:30

優惠價：

星期一至五 $1,791/3位，平均$597/位 （原價 HK$2,568/3 位）

星期六日及公眾假期 $1,881/3位，平均$627/位（原價$2,700/3位）

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（以上價格已包括原價加一服務費）

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