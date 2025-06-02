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結業潮｜沙田3間內地食店開業3個月疑結業　Fufuland/北野銅鑼燒連日落閘稱「內部裝修」

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 55 分鐘前

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有「小深圳」之稱的沙田新城市廣場，近日有3間內地食店開業3個月疑結業。

【結業潮/沙田新城市廣場】近年不少內地餐飲品牌紛紛在香港設立分店，近日有網民於社交平店分享，發現沙田新城市廣場有部分開業不足半年的內地品牌的分店未有開門營業，令網民猜測有結業的可能。

結業潮｜沙田新城市廣場3內地餐飲店疑結業

日前有網民於Threads發文，指沙田新城市廣場3間內地品牌的餐飲店連日沒有開門營業，包括手打檸檬茶專門店「檸季檸檬鮮果茶」、人氣甜品店「Fufuland」及「北野銅鑼燒」。

該網民又上載照片，照片中可見，3間店舖均拉上閘，並在門外貼上「內部裝修」的告示。翻查網上資料，3間分店於今年初進駐沙田新城市廣場，至今開業未足半年。在商場官網則顯示3間店舖「暫停營業」，未列明重新開業時間。

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結業潮｜網民回應：裝修不等於結業

帖文吸引不少網民留言，其中有人指內部裝修不等於結業，另有人指店舖營業時貌似生意並不理想，沒有擺滿貨物，「銅鑼燒長期凍櫃都無嘢賣」。有網民亦指「Fufuland」位於大圍的分店長期「圍板」，「開始裝修冇耐就停工，已經幾個月」。

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