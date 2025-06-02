心肌炎丨19歲新晉男星傳拍戲出事　疑心肌炎復發病危曾留醫ICU口吐粉紅泡　

【榮梓杉／心肌炎／ICU】憑《隱秘的角落》為人認識、現年19歲的內地新晉男星榮梓杉，近日驚傳因拍戲致心肌炎復發，一度命危。不少粉絲得知消息後，紛湧入其社交帳號留言打氣。而榮梓杉在16歲時，已曾因心肌炎留醫ICU達半個月，當時更曾嘔出粉紅色的泡沫。

5月29日內地微博突然瘋傳一名新晉男星於拍攝熱門電視劇期間突然出事，懷疑心肌炎復發，情況相當危急，爆料者雖然沒有完全將男星名字公開，但卻用英文字母「rzs」代稱姓名，令網民立即聯想到正是年僅19歲的新生代演員榮梓杉，於是立即到其社交帳號留言打氣，祝他早日康復。

榮梓杉於翌日（30日）即上載一張用手舉「V」字形的照片報平安，雖然並未有正面回應是否心肌炎復發，不過卻留言感謝大家關心:

感謝大家的關心，月初感冒過，康復後恢復運動出現身體不適就醫，目前狀況良好。近期流感多發，大家多多注意身體，做好防護。

最新影片:

心肌炎丨曾留醫ICU嘔粉紅泡

榮梓杉過去曾在內地綜藝節目中，透露年輕時曾走過鬼門關一趟，他指16歲時曾因心肌炎發作送院搶救，一度口吐「粉紅色泡沫」，要於深切治療部（ICU）留院半個月。這段深刻經歷令他更體會到生命無常，也改變了他之後的人生觀。

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童星出身的榮梓杉，曾參演不少知名內地電影及劇集，包括《山河故人》、《如懿傳》，而他最為人熟悉則是《隱秘的角落》中飾演孤僻資優生一角。他在劇中所佔戲份甚重，該劇走紅後，連帶他的人氣亦急升，有「國民弟弟」的稱號。

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心肌炎｜急性心肌炎多數由病毒感染造成

對於急性心肌炎的成因，台灣兒科急症醫生吳昌騰曾表示多與病毒感染有關，亦有可能由免疫、毒素及藥物所致。在嬰幼兒或新生兒期，發病多為急性，甚至猛爆性發作而致命；較大孩童或青少年發病則較緩慢，甚至初期無明顯症狀。

心肌炎8大症狀

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6大護心建議

事實上，心肌炎等心臟血管病過去一直是導致猝死的原因之一，香港心臟專科學院因此曾經提倡市民應維持低油鹽糖、高纖及零反式脂肪飲食：

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