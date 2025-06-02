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靚媽育兒｜鍾嘉欣9歲餅印大女遺傳靚樣　母女檔拍廣告為做童星鋪路

育兒資訊

撰文： 艾維

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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熱門 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

星級靚媽鍾嘉欣跟9歲大女兒KELLY一齊拍廣告。

【鍾嘉欣/星二代】鍾嘉欣於2015年與脊醫Jeremy Leung結婚，婚後育有三名子女，分別為9歲大女Kelly、6歲次子Jared及2歲半的細女Anika，早前鍾嘉欣跟大女兒Kelly齊齊拍廣告，Kelly的表演天賦獲外界關注。

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鍾嘉欣接受媒體訪問時稱，母女檔拍廣告是一個很好的回憶，當她問女兒有否興趣拍廣告，Kelly既然一口答應，女兒知道要拍廣告後顯得緊張，不時拿著劇本做拼音，令鍾嘉欣不禁勾起初入行的時候。

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鍾嘉欣母女｜開綠燈批准女兒做童星

另外，初次拍廣告的Kelly有點怕醜，起初表情有點生硬，令嘉欣都有少許擔心，其後Kelly慢慢習慣，但由於要長時間保持微笑，令到兩邊臉頰笑到好攰，嘉欣笑言：「她終於知道媽媽的工作是什麼，也明白媽媽平時工作有多辛苦。」

對於女兒的表現，嘉欣十分滿意，也覺得她很有表演天賦。她笑稱：「我記得當年拍《皆大歡喜》，我都沒有她那麼厲害！」不少網民留言大讚Kelly的表現自然且出色。至於會否讓女兒成為童星，嘉欣坦言只要遇到合適的製作和角色，她不介意讓愛女參與幕前演出。

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曾修讀幼兒教育的鍾嘉欣，對育兒有獨特見解，她希望三名子女擁有快樂童年，鼓勵他們探索世界，並培養獨立思考能力。她曾說：

我希望用愛培育孩子成長，讓他們的天賦盡情綻放。

鍾嘉欣母女｜重視中文教育

鍾嘉欣的大女與次子已入讀小學，談及選校準則，她表示，無論是公立幼稚園還是小學，首要考量是學校與家的距離。相比香港，加拿大的選校方式較為簡單。此外，孩子們的功課量相對較少，學習壓力也較輕鬆。

雖然鍾嘉欣與子女日常多以英語溝通，但她認為中文對孩子的未來發展十分重要，因此，除了安排子女上校外課程，她曾聘請普通話老師教大女中文，希望女兒能精通多種語言，為未來增添更多選擇。

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