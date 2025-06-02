VIVA｜成軍一周年逾百fans到場支持令VIVA秒變喊包　首度公布粉絲名「Vitamins」

【女團VIVA / Fans Meeting /Ada /Carina】由姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC）組成女團VIVA出道剛滿一周年，日前舉行首個粉絲見面會，現場逾百名粉絲的熱情應援令VIVA頓時化身成「喊包女團」，由開場喊到完場。

難掩激動的四人紛紛感謝fans一路支持，更首度公佈粉絲官方名稱為「Vitamins」，寓意彼此像維他命一樣互相滋養、補充能量。

回憶起進場瞬間VIVA仍難掩激動，成員Ada（姜咏鑫）一開口便哽咽到說不出話，「見到咁多人嘅時候，我係有啲眼濕濕，真係有咁多人支持我哋，佢哋喺咁多藝人歌手入面選擇我哋，呢一個位係我覺得好感動」，事後她更是自爆原來一入場已經眼濕濕。

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VIVA｜ 讀信環節令Ada與Macy感動不止

當提到FM最深刻的事情，Ada跟Macy（馬思惠）均表示是讀信環節，Ada坦言讀信環節令她覺得跟fans距離拉近，「我哋真係好單純咁直接同fans坦白我哋嘅諗法、或者對佢哋嘅愛意，當讀信嘅時候，睇到每一位fans嘅眼神好感動，嗰個moment feel到大家真係有connection嘅感覺。」

Macy則指自己讀信時，見到很多fans很感觸，「當佢哋喺台下用一啲好熱情、好support嘅眼神望住我哋嘅時候，佢哋都帶俾我哋一啲好深嘅能量，令我哋繼續行落去。」

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VIVA｜ Crying Baby公仔令VALC印象深刻

最令VALC（張鈊貽）印象深刻的是收到fans送的Crying Baby公仔，「佢同我講：『It’s ok to cry.』送公仔我不嬲都好鍾意，但當隻公仔係有意義同埋想俾個意義我嘅時候，我覺得呢樣嘢好特別，所以好多謝送呢隻Crying Baby俾我，我會學識表達自己嘅情緒㗎啦。」

VIVA｜ 臨增fans告白環節令Carina變喊包

經理人臨時加入fans對VIVA告白的環節，粉絲的真摯表述令一直表現堅強的Carina（李晞彤）到活動最後一刻亦告失守，「有一個妹妹好認真、又好可愛又好sweet咁話：『好愛你哋、我好鍾意你哋。我唔知講咩好，淨係諗到呢兩句』，這對好多人嚟講，要將『愛』」呢個字講出口係一件好難嘅事，但對於佢哋嚟講係好想Express佢對我哋嘅呢一個感情。」

見面會上，VIVA與「Vitamins」玩了多個互動遊戲，從考驗默契的「大電視」、「猜猜畫畫」到測試忠誠度的「大問答」，笑聲不斷，粉絲們對VIVA的深入了解更讓她們驚喜萬分，連成員自己都忘記的小細節，粉絲們居然如數家珍。這場真情流露的見面會，最後於笑聲與淚水中圓滿結束。

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