曾志偉女兒︱曾志偉前妻王美華3度患癌　曾寶儀領悟與癌症病人溝通關鍵

【曾志偉女兒 / 曾寶儀 / 寶媽 / 交換禮物】曾志偉女兒曾寶儀（Bowie）因為連續經歷親朋好友不斷罹癌，連最信任的中醫師表姨丈廖新喜（Sam哥）也罹患骨肉瘤，令她忍不住發出靈魂提問：「癌症，到底我該怎麼面對你？」

曾寶儀知道癌細胞就是自己的細胞，但不理解為何自己的細胞會想要妳的命？結果這提問帶領她走上了一段長達6年的探索之旅；並與男友導演林明謙走訪全球，耗時4年拍攝完成紀錄片《交換禮物》，透過各種關於癌症治療的不同議題、討論，及採訪多位病友，重新思考生命的意義與價值。

曾志偉前妻｜曾寶儀與男友拍癌病患者紀錄片 寶媽王美華分享3度患癌經歷

▲ 曾寶儀耗時4年拍紀錄片《交換禮物》。

曾志偉女兒︱曾寶儀解釋《交換禮物》原因

曾寶儀於片中與一位又一位受訪者聊起「癌症」 這個在傳統裡會忌諱避談的問題，向他們發問「你認為癌症是一份禮物嗎？」。回答的病友、醫生，雖然身分、處境不同，卻都讓人感受到一種積極尋找新答案的動力。曾寶儀感觸地表示：「如果我能早幾年開始拍這個片子，開始學會這些面對身體的態度，或許在面對家人生病的時候，我可以處理得更好。」

除正規的西醫治療外，她對中醫、自然醫學、身心靈整合療癒等進行了深淺不一的體驗與探詢，最終在她弟媳的身上得到領悟，進而獲得了與癌症溝通的禮物——心藥。

曾寶儀解釋《交換禮物》紀錄片的誕生，不僅為提供更多溫暖且實用的資訊，更希望藉此讓人重新思考生命的意義與價值、拿回自己生命的主動權，更希望紀錄片能成為一份陪伴的禮物，為那些正走在抗癌之路上的朋友們，給予一點支持的力量。導演林明謙也表示：「想陪病友、病友的親友一同走過這段必經過程，讓那些辛苦的人們知道，你們並不孤單。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

曾志偉女兒︱寶媽王美華3度抗癌

其實《交換禮物》在去年12月已在台灣上映，3度抗癌的寶媽王美華曾入戲院捧女兒場。

寶媽王美華在2004年接受身體檢查發現患上甲狀腺癌，2016年於淋巴結上發現兩個腫瘤，至2019底，其在肺部有一個非常小的腫瘤，證實罹患肺腺癌。第3度發現患癌的她，當時選擇在平安夜入院、隔日開刀，指：「我的肺腺癌過5年了，腫瘤在0.6公分健檢時就發現了，我很早就知道要處理它。很多朋友都問我，我怎麼可以這麼豁達？因為老天爺很疼惜我，這可能也是大家給我禮物。」

寶媽看《交換禮物》後表示：「看完後有很多畫面從腦海裡跳出來，這2、30年我同時是被照顧者跟照顧者，我媽媽、寶儀的阿公阿嬤，還有其他親友，生病的時候都是我在想辦法，所以當我有一天被照顧，我內心超大反彈，躺在床上的我，有多麽不願意。」同時，她也了解照顧者絕對不會比在床上的病人輕鬆。

▲ 曾寶儀出席《交換禮物》謝票，與在場觀眾擁抱。

而《交換禮物》片中有段內容關於中醫師Sam哥切除手臂上骨肉瘤，手術時，寶媽在手術室外陪住Sam哥太太：「我陪著她，很心疼，但是當我回頭看，我在照顧他們的過程中，累積了很多能量，讓我可以幫助更多的人。」

對曾寶儀與林明謙花4年多時間拍《交換禮物》，寶媽指：「我不會當面告訴她，但是我覺得她好辛苦喔！所有人都來跟我說她真的很棒，因為這是一條很難的路，這件事很多人都不會去做。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5