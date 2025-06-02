文化差異｜居內地10年港人揭兩地「移動邏輯」大不同　非故意打尖過馬路靠1個「生存法則」

【文化差異 / 行為邏輯 / 中港差異】不同的思維邏輯影響不同的生活和行為方式，香港與深圳僅一江之隔，兩地市民的不少行為卻有明顯差異。

近日，有在內地久居10年的港人在Threads發帖，分享自己觀察到的兩地市民「移動邏輯」的不同，解釋內地人可能並非有意插隊、過馬路也有獨特的「生存法則」；帖文引起網民熱議：同香港真係兩套思維。

文化差異｜內地客遊港呻冇凳休息餐廳太貴不願進 腰痛唔敢踎地好奇：香港人不會累嗎？

文化差異｜空間觀念不同

樓主是已經在內地生活了10年的香港人，他總結了內地與香港的「移動邏輯」有2大不同，更指如若不了解內地人的行動邏輯，「唔單止會好唔方便，仲真係有機會出人命」；他強調自己並非「講緊任何地域歧視，只係生活習慣」。

▲ 樓主稱在內地過馬路是「一場行人同命運嘅角力」。（《學爸》劇照）

首先是空間觀念，樓主形容兩地對此可謂是「完全兩個宇宙」；在香港或其他地區，行人若要停下等人，出於安全及不阻礙他人考慮，會選擇靠邊站；但是內地人這是「想停就停，想企就企」，不論是行人路中間、轉角、窄巷或是扶手電梯入口，任何地點都可以被當作「休息區」。

而見到前面有人停留時，港人會自然認為「排緊隊或有事做緊」；而在內地見此情況，行人「可能純粹發呆或陷入無意識移動中」。基於此邏輯，內地人有時「行路有位就攝、有罅就擠，唔諗咁多」，故樓主認為在內地「『插位』唔一定係無禮，有時只係移動節奏唔同」。

文化差異｜內地過馬路如同博弈

其次便是過馬路，樓主形容在內地過馬路是「一場行人同命運嘅角力」。本港大多馬路都有斑馬線及交通信號燈，以保障行人安全過馬路，但在內地卻不然。樓主表示，內地一些地方的馬路並未設置完善的行人過馬路設施，而這時便要記住「生存法則」：「眼望車頭，慢步前行」。

樓主表示在內地過馬路似一場博弈，「你望住司機，佢就會望住你，雙方都會計數，估距離，你慢，佢就讓」，但切記不要相信「你行出嚟架車自然會讓你」。綜上，他總結稱並非內地人喜歡插隊和亂過馬路，而是生活邏輯使然；不過「理解唔代表接受」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

文化差異｜網民：香港真係兩套思維嚟！

帖文引起網民熱議，不少人對樓主分享的觀點表示認同，「隨時隨地停低好中，佢哋連揸車都係咁」、「同意，地鐵有大陸人頂喺電梯口，唔使鬧唔使嘈，直接撞開就得，佢都唔會當一回事」、「講中晒上面人嘅心態！香港真係兩套思维嚟」、「作為一個由細跟阿媽返鄉到大嘅人，認證你講嘅野係啱」。

不過，有網民認為即便如此，到外地還是需要入鄉隨俗，尊重當地文化，「理得佢哋喺入面點生活啫，咁離開自己國家，去到人哋地方咪跟人地規矩囉」、「使乜理佢個邏輯/生活習慣，大陸人去到外地就應該要入鄉隨俗，唔尊重當地文化就一定抵罵」。

文化差異｜日本遊客搭小巴列5大問題 網民反應兩極：入鄉隨俗vs不建議遊客乘搭

職場文化差異｜香港打工仔收工後唔接電話 內地同事大呻無責任心兼人工高

文化差異｜居深圳美國人遊港呻「城市巔峰期已過」 對比2點不足惟盛讚城中有1處「淨土」

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5