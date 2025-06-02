腸胃健康｜晚餐後2大習慣易致胃癌　風險暴增7.4倍　現3種症狀速求醫【附胃癌成因＋症狀】

【胃癌／飲食健康／食無定時／打工仔】打工仔有時候下班後「累成狗」，草草吃個便飯就趕快補眠。有研究指出，晚餐與睡眠息息相關，長期吃飽就睡恐增加患胃癌的風險逾７倍之多。

台灣腸胃科醫生鄭泓志在其Facebook專頁發文，引用國際期刊《Medicine (Baltimore)》研究指出，晚餐後的生活習慣與胃癌風險密切相關，關鍵在於「進食與睡眠間隔時間」及「是否飯後活動」。研究顯示，晚餐後3小時內就寢者，胃癌發生率明顯上升，且間隔越短風險越高；若再加上「飯後不散步」，風險更可能暴增7.4倍。

腸胃健康｜飯後不動風險加倍 3關鍵極傷胃

鄭泓志引述研究比較「晚餐飯後習慣」，發現飯後不散步的人比有散步習慣者，胃癌風險高出近3倍；若再加上晚餐吃得晚，風險比起飯後有「早吃＋飯後散步」族群高7.4倍。這種關聯可能透過以下機制影響胃部健康：

胃排空減慢：飯後立即躺平會延緩消化，食物滯留刺激胃黏膜，長期恐致慢性發炎與細胞變異。

胃酸逆流加劇：平躺姿勢易使胃酸回流食道，增加賁門腺癌風險。

幽門螺旋桿菌滋生：消化遲滯改變胃內菌群，助長致癌幽門螺旋桿菌繁殖。

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腸胃健康｜飯後散步是關鍵 4招降低胃癌風險

研究強調，晚餐後散步能促進胃排空、減少胃酸逆流與細菌增生。鄭泓志建議：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3 晚餐提早吃：盡量在晚間8點前完成，或分兩階段進食（如傍晚5點吃部分主食，8點前補輕食）。 睡前3小時禁食：避免高油糖鹽食物，若晚餐較晚，應延後就寢時間。 飯後活動10分鐘：散步或站立做家務，避免久坐或躺平。 高風險族定期檢查：有胃癌家族史、慢性胃炎或胃食道逆流者，應安排胃鏡與幽門螺旋桿菌篩檢。

鄭泓志提醒，若出現 持續胃痛、消化不良或體重減輕 ，應盡快求醫檢查。研究證實，調整晚餐習慣與增加飯後活動，尤其對55歲以上族群，是預防胃癌的重要策略。

胃癌｜8大胃癌高危人士

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大高危因素：

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胃癌｜胃癌6大常見症狀

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