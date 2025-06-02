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腸胃健康｜晚餐後2大習慣易致胃癌　風險暴增7.4倍　現3種症狀速求醫【附胃癌成因＋症狀】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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熱門 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

AI 摘要
  • 晚餐後立即睡覺增加胃癌風險
  • 飯後散步降低胃癌風險
  • 高危人士應定期檢查

【胃癌／飲食健康／食無定時／打工仔】打工仔有時候下班後「累成狗」，草草吃個便飯就趕快補眠。有研究指出，晚餐與睡眠息息相關，長期吃飽就睡恐增加患胃癌的風險逾７倍之多。

台灣腸胃科醫生鄭泓志在其Facebook專頁發文，引用國際期刊《Medicine (Baltimore)》研究指出，晚餐後的生活習慣與胃癌風險密切相關，關鍵在於「進食與睡眠間隔時間」及「是否飯後活動」。研究顯示，晚餐後3小時內就寢者，胃癌發生率明顯上升，且間隔越短風險越高；若再加上「飯後不散步」，風險更可能暴增7.4倍。

腸胃健康｜飯後不動風險加倍 3關鍵極傷胃

鄭泓志引述研究比較「晚餐飯後習慣」，發現飯後不散步的人比有散步習慣者，胃癌風險高出近3倍；若再加上晚餐吃得晚，風險比起飯後有「早吃＋飯後散步」族群高7.4倍。這種關聯可能透過以下機制影響胃部健康：

  • 胃排空減慢：飯後立即躺平會延緩消化，食物滯留刺激胃黏膜，長期恐致慢性發炎與細胞變異。
  • 胃酸逆流加劇：平躺姿勢易使胃酸回流食道，增加賁門腺癌風險。
  • 幽門螺旋桿菌滋生：消化遲滯改變胃內菌群，助長致癌幽門螺旋桿菌繁殖。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life丨物理治療師拆解五十肩　3大動作放鬆肌肉防痛症

腸胃健康｜飯後散步是關鍵 4招降低胃癌風險

研究強調，晚餐後散步能促進胃排空、減少胃酸逆流與細菌增生。鄭泓志建議：

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  • 晚餐提早吃：盡量在晚間8點前完成，或分兩階段進食（如傍晚5點吃部分主食，8點前補輕食）。
  • 睡前3小時禁食：避免高油糖鹽食物，若晚餐較晚，應延後就寢時間。
  • 飯後活動10分鐘：散步或站立做家務，避免久坐或躺平。
  • 高風險族定期檢查：有胃癌家族史、慢性胃炎或胃食道逆流者，應安排胃鏡與幽門螺旋桿菌篩檢。

    • 鄭泓志提醒，若出現持續胃痛、消化不良或體重減輕，應盡快求醫檢查。研究證實，調整晚餐習慣與增加飯後活動，尤其對55歲以上族群，是預防胃癌的重要策略。

    胃癌｜8大胃癌高危人士

    台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大高危因素：

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    胃癌｜胃癌6大常見症狀

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