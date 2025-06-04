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醫生專欄｜胃癌手術+標靶後忽然全身紅疹　皮膚科醫生：一個行動致敏非關癌症及治療

健康資訊

撰文： 侯鈞翔醫生

發布時間： 3 小時前

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醫生專欄｜胃癌手術+標靶後忽然全身紅疹　皮膚科醫生：一個行動致敏非關癌症及治療

Joyce幾年前得胃癌，手術後接受標靶治療，四個月後，突然全身出紅疹。痕癢非常，徹夜失眠。別小看這般皮膚痕癢，本身便是皮膚主要徵狀，也最難熬。

癌症治療期間，出現一些身體狀況，大概大部分病人都會問兩個最擔心的問題︰第一、是否與癌症本身有關？例如復發或轉移；第二、是否與治療的藥物或方式有關？例如過敏或身體承受不了。

胃癌是香港及鄰近地區的重要癌症，其中一個極富挑戰的，是較後期的病人或GIST癌症，對付這類癌細胞，由於病變細胞較多某種特殊受體，因而會用TKI類藥物對治。

醫學界進入了分子醫學的年代，治療有非常精準的藥物治療，能提高治療效果，但會出現一類特殊免疫反應。由於癌細胞的受體很多時也會在皮膚細胞出現，皮膚細胞更包括指甲及頭髮，因此經常在癌症治療中受到影響。

皮膚科醫生在治療過程的角色，是協助病人走過這條不容易的路。癌症藥物日新月異，皮膚科求診的，大部分是第3級最嚴重的（治療反應分0至3級）。病人抗癌的意志可以很堅強，非到最後無可奈何，絕對不輕易放棄。

當然，除了癌症，病人們也可以有其他的皮膚問題；之前，Joyce染了頭髮。她患的是全身性過敏皮炎，與癌症及治療無關。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，原題為《癌症病人的全身紅疹》

撰文 : 侯鈞翔醫生

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