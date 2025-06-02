手掌運程｜手掌軟硬厚薄可窺命運玄機 黃楚淇師傅教你判斷手掌軟硬
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撰文： 黃楚淇師傅
發布時間： 1 小時前
掌相乃先天之相，手掌的軟硬程度，往往能準確反映一個人的性格特質。如何根據手掌軟硬厚薄，窺探命運玄機？
判斷手掌的軟硬有兩個方法：
首先輕輕捏住除拇指外的四指根部，觀察其軟硬度。若明顯變形，則顯示手掌偏軟；若幾乎不變形，則表示手掌偏硬。
第二個方法是，將手指豎直按壓桌面時，觀察手掌，若完全不能彎曲，就是典型硬掌；若第二指節觸及桌面，可說是軟硬適中（這是最佳狀態）；若過度彎曲，則說明手掌過軟。
那麼，各類型軟硬厚薄的掌，有何玄機呢？
|手掌類型
|特徵
|1.硬掌者
|往往意志堅定，但略顯固執。
|2.軟掌者
|通常思維靈活，但缺乏毅力。
|3.軟硬適中
|兼具變通與堅持的完美平衡。
|4.厚掌
|形似「熊掌」，肉質厚實，象徵強大的逆境生存能力，多見於體力勞動者或創業者。
|5.薄掌
|纖薄如紙，骨感明顯，代表出色的腦力天賦，常見於知識分子或創意工作者。
至於上述不同掌型所顯示的缺點，可有以下改善貼士：
1.硬掌者︰多練習書法，培養耐心；
2.軟掌者︰定期健身，增強毅力；
3.掌薄者︰補充核桃等健腦食品。
謹記：「掌相乃先天之相，修心可改後天之運。知命而不認命，方為上乘之道。」
本文原刊於《香港經濟日報》副刊，原題為《手掌軟硬厚薄窺命運玄機》。
撰文 : 黃楚淇師傅 玄學家