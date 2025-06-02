凍齡女星丨梁珊移加生活絕跡幕前多年　80年代「御用惡女」近況曝光狀態驚人

【御用惡女 /梁珊/養生】有「御用惡女」之稱，現年80歲的資深藝人梁珊，於1999年突然絕跡幕前，並移居到加拿大生活。梁珊近日回流香港，接受好友鍾慧冰的網台節目訪問時，便罕有曝光其近況及交代當年淡出原因。片中她雖然已屆高齡，卻中氣十足，而且外貌亦十分年青，令人對她的養生之道大感好奇。

80歲狀態驚人 養生之道大公開

梁珊近日為鍾慧冰的YouTube的節目《冰姐的花樣人生》擔任嘉賓。當她被鍾慧冰大讚外貌遠比實際年齡年青時，梁珊則笑稱自己對皮膚只是作基本的敷砷膜保養，從來沒有「動刀動槍」（醫美）。不過，她又指自己之所以身體好，極可能是因為母親「陀足12個月」有關:

身體好，我好多謝我媽媽，你知唔知我係陀12個月出世，入咗醫院3次都生唔出，跟住出嚟似人哋孖胎，好大隻、成身毛，仲要有牙仔添，我老豆話又係女呀，嘆氣，我媽講我知。我先天營養好足，係咪要多謝我阿媽！

除此之外，梁珊又分享了平日保養之道，包括一星期做4次瑜伽及勤運動:

依家仲有做運動，一星期去做四次瑜伽，仲有跳印度舞，學咗個人靈活啲。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

出身富貴 父母分別為律師及醫生

出身優渥家庭的梁珊又於訪問中透露，原來入影圈是她從少的志願，不過一開始卻受父母反對，為入行她除了放棄父親打本幼稚園的生意，更與父約法3章:

我爸爸係律師，媽媽係婦產科畢業學生，本來爸爸諗住喺香港開間幼稚園畀我打理，但係我同爸爸講，我都係對娛樂圈有興趣，爸爸話驚我學壞，我就同佢約法3章，我保證你個女兒一定會出於污泥而不染，我到今時今日都好對得住爸爸。

最新影片:

絕跡幕前原因

梁珊早年以拍電影為主，如《富貴逼人》、《精裝追女仔》，亦曾先後為TVB及ATV藝員。但梁珊於訪問時表示其實到了1999年，突然便沒有戲拍，她於是才淡出幕前並到加拿大生活，並強調自己從未退出幕前，只是「唔知點解冇人搵。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

行內花名「降落傘」源起

梁珊說話一向快人快語，在行內有個花名「降落傘」，鍾慧冰則指因她「正直愛出頭....惡過阿姐」。但梁珊則透露是被苗僑偉改花名，當時正拍《楚留香之蝙蝠傳奇》。除做演員外，梁珊指自己有一段時間曾在電影學院擔任講師， 但她都試過因為「多嘴」而收口：

嗰陣拍外景，細細聲同導演講話佢機位反咗，如果我唔講嘅話，到時一定要返嚟補戲，點知傳出去話我多嘴。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5