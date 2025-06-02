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明星夫婦︱張智霖袁詠儀逛街被偶遇老夫老妻冇拖手　1種特徵盡顯恩愛

家事百科

撰文： 陳麗薇

發布時間： 51 分鐘前

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張智霖與袁詠儀恩愛行街。（網上圖片)

【袁詠儀/張智霖/張慕童/夫妻感情】影后袁詠儀 (靚靚) 與同齡的老公張智霖 (Chilam) 是圈中出名的模範夫妻，育有18歲兒子張慕童。兩人結婚24年，已經是老夫老妻，日前逛街被內地網民偶遇放上小紅書，雖然沒有手拖手，但1個特徵卻盡顯恩愛。

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袁詠儀與張智霖的的寶貝仔張慕童已長大成人，兩人可以有更多時間二人世界。雖然兩人已經年屆53歲，不過容貌完全看不出真實年齡，兩人在香港街頭被偶遇，網上曝光的圖片所見，已是老夫老妻的他們，沒有手拖手，一前一後步行，但1種特徵突顯兩人恩愛，就是兩人都身穿黑色情侶裝，而且連步姿都一樣，散發出一種老夫老妻的恩愛感覺。

袁詠儀張智霖︱5招維繫夫妻感情

袁詠儀與老公張智霖 (Chilam) 結婚和愛情長跑多年，張智霖出名錫老婆，曾表示自己因為要買包包給老婆幾乎陷破產邊緣。而兩人維繫夫妻感情有5招，包括信任、尊重、陪伴、給予彼此空間，以及不欺騙對方。

1.信任—彼此信賴，給予安全感。
2.尊重—理解對方的想法與選擇。
3.陪伴—即使忙碌，也會抽時間相處。
4.給予空間—尊重彼此的獨立性。
5.誠實相待—不欺騙對方，保持坦誠溝通。

袁詠儀曾表示，夫妻之間難免會有爭執，但她懂得兼顧家人與彼此的感受，並選擇用溝通來化解矛盾。

此外，袁詠儀曾坦言，自己在婚姻中也做出改變，努力挽救感情，並表示：「我很愛他」。

張智霖則一直寵愛妻子，曾說：「如果生命只剩一天，老婆過得好、錢夠花，我才能安心」，展現了他對家庭的深厚情感。

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袁詠儀張智霖︱獨子張慕童疑身在外國留學身高驚人

兩人的獨子張慕童（Morton魔童）一出世已經成為了焦點，不經不覺已經18歲，並遺傳了明星父母的良好基因，顏值超高！有指暴風式長高的張慕童已經高過1.8米高的爸爸，隨時有望高達190cm，令網民震驚！而魔童近年都有定期在社交網分享近照，見他最近身在國外，疑似在外地留學。而他在港時就讀香港國際學校（Hong Kong International School，下稱HKIS）

HKIS創校超過50年屬本港首批國際學校，提供美式課程，並重視體藝發展，設有多個運動班包括足球、網球、攀石、欖球、高爾夫球及中國功夫等。

據學校網頁介紹，HKIS與路德會共同創辦，以基督教為基礎信仰，推動學生擁有正確價值觀。在淺水灣校舍內更設有路德會小教堂（Church of All Nations），以團結英語社區及讓區內基督徒前往敬拜。學費方面，Reception 1-Grades 12 由$112,400至$131,650不等，詳細參考香港國際學校網頁。

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