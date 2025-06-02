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電郵詐騙︱煤氣公司電郵騙案再現！　點開連結信用卡恐被盜用　官方教2招免上當

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

煤氣公司電郵騙案再現！ 點開連結信用卡恐被盜用官方教2招免上當。

騙徒手法層出不窮，近日煤氣公司再有電郵騙案出現，有網民於社交平台發文，指收到疑似來自香港中華煤氣有限公司的電郵，內容聲稱由於付款系統出現問題，要求客戶點擊連結以更新付款資料，以免服務被中斷。隨著用戶點擊連結，就有可能洩漏信用卡號碼等個人資料。要避免中招，專家分享2招預防手法。

電郵詐騙︱煤氣公司再有電郵騙案 點擊連結更新資料險洩漏個資

近日有網民於Threads發文，指近日收到疑似是香港中華煤氣有限公司發送的郵件，內容稱因自動付款系統出現問題，最新一期的煤氣費賬單未能成功繳費，要求用戶點擊郵件內的連結更新付款資料，以免服務被中斷。

點擊圖片放大
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詐騙電郵會將寄件者名稱改為「towngas.cs@towngas.com」，但實質上只是未知電郵，以誤導用戶認為是官方發出的電郵，若用戶點擊連結並填寫付款資料，就會洩漏個人資料予騙徒，如信用卡號碼、賬號密碼等，因此大家要小心！

同場加映：2招避開Google「no-reply」詐騙郵件

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電郵詐騙︱官方教2招免「上當」

實際上，煤氣公司於2022年亦曾出現相關的騙案，內容主要與繳費和退款有關，並且附帶假連結，因此呼籲市民要提高警覺，對此，煤氣公司教2招預防手法：

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