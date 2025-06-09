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公司職場｜八折出糧每周返4日打工仔糾結轉工　網民反應兩極：寧願轉工vs筍工好抵！

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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八折出糧每周返4日打工仔糾結轉工，網民反應兩極：寧願轉工vs荀工好抵！

面對公司「降薪加假」打工仔應該何去何從？是選擇多1日假期少些薪資，還是選擇為了保持或有更多的人工而另謀出路？

近日，有打工仔在討論區發帖，指公司或將推行8折薪資、每周工作4日的工作制，糾結自己是否要趁此機會轉工。帖文引起熱議，網民反應兩極，有人羨慕「返四休三」的工作模式，有人卻力勸樓主轉工……

職場文化差異｜香港打工仔收工後唔接電話　內地同事大呻無責任心兼人工高

公司職場｜打工仔糾結八折出糧每周返4日是否要轉工

樓主以「【職場心酸史】八折出糧返四日工？！你哋制唔制？」為題發帖，表示公司打算推行4日工作制，屆時薪資也會降低2成，這令他考慮是否轉工，而他本人也相對偏向於這個選擇，「轉工都會最少加10%，所以我都偏向係轉工」；又稱目前公司內部士氣低落，令他不禁憂慮現時工作的前景，「八到好多人都係騎牛搵馬」。

有網民認為：「今日要你8折返4日，聽日同樣可以叫你6折返3日」。（《我們與惡魔的距離》劇照）

公司職場｜網民反應兩極：寧願轉工vs筍工好抵！

帖文發出後引起網民熱議，大家反應兩極，不少人支持4日工作制，大讚是「筍工」，「咁筍？做咩工。4日好呀，可以玩3日，搵好耐了」、「好抵，最好二折出糧返翌日工，仲有medical+AL，基本上唔使返工有錢收」、「這機會不屬於我」、「休息多啲，或者搵兼職，唔好咩」、「有咩所謂，多咗嗰日搵兼職，鍾意就返唔鍾意就唔返，彈性啲」、「休息多啲，或者搵兼職，唔好咩」。

不過，亦有部分網民分析多種影響因素，勸其轉工，「咁嘅情況寧願轉工」、「轉啦，寧願搵多啲」、「今日要你8折返4日，聽日同樣可以叫你6折返3日」、「八折對很多人而言唔係少數目」。

但有人指，此決定應該視乎樓主自身情況而定，「其實真係好睇你夠唔夠錢使。如果你月薪十萬，個個月啲錢都使唔晒，打個八折返少日，無乜所謂；相反，你出得一萬人工，交得租來都要捱麵包，仲打個八折都生存唔到啦」。

有網民認為，應該視乎自身情況而定。（《大叔的愛》劇照）

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