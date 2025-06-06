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緊貼科技趨勢 HKDI數碼時裝品牌策劃及採購高級文憑 培育時尚新勢力

特約

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

全球時尚產業正火速進行數碼轉型，要在這個瞬息萬變的行業突圍而出，單靠傳統認知未必足夠。香港知專設計學院（HKDI）開辦的「數碼時裝品牌策劃及採購高級文憑」課程，就以緊貼業界科技發展的課程內容，配合大灣區的就業優勢，致力培育有志投身時尚界實現抱負的年輕人，裝備他們成為掌握未來趨勢的時尚新力軍。

以科技賦能 引領學生走向數碼時尚

有關課程不但覆蓋傳統時裝採購、視覺營銷、零售買貨及數據分析這些入行基本功，更會引入科技引領學生打開數碼時尚世界的大門，例如讓他們透過VR虛擬時裝展廳，360度觀賞商品細節，或是運用3D時装設計軟件SketchUp及V-Ray，親手模擬設計品牌櫥窗等，早在學習階段已經可以接觸到業界常用的工具，未來投身業界自然更得心應手。

HKDI引入科技引領學生進入數碼時尚世界，包括運用SketchUp等3D時装設計軟件，親手模擬設計品牌櫥窗。

HKDI一直與香港時尚業界保持緊密聯繫，為學生提供不少實習及實踐機會。其中更促成學生聯同著名獨立歌手Tyson Yoshi的潮牌TRIPLET合作，參與設計聯名企劃，由學生一手包辦策劃並執行品牌宣傳活動。此外，課程亦安排學生協助香港首間以寄賣模式營運的環保社會企業Green Ladies，負責設計環保主題櫥窗、選擇貨品、店舖轉季，以至協助構思店舖升級方案等，真正將課堂所學應用於實際工作之中。

課程安排學生協助香港首間以寄賣模式營運的環保社會企業Green Ladies，負責設計環保主題櫥窗、選擇貨品、店舖轉季，以至協助構思店舖升級方案等，實踐所學。

海外交流擴闊視野 時尚觸覺接通世界

深明國際視野對時裝達人的重要性，HKDI與多間國際知名學府建立長期合作關係，例如日本文化學園大學（Bunka Gakuen University）及英國西敏大學（University of Westminster）等，使學生有機會前赴日本進行短期考察，參觀VF Corporation Japan、YKK株式會社等國際級時尚企業，了解企業的運作模式，又或是到英國參加學生交換計劃，親身體驗歐洲獨特的時尚風格，擴闊國際時裝品牌視野及學習營運策劃。

HKDI學生有機會前赴日本進行短期考察，並參觀VF Corporation Japan等國際級時尚企業。

把握大灣區脈搏 實戰跨境時尚企劃

與此同時，有鑑於大灣區的發展潛力無限，HKDI亦已為學生做好準備。課程設計獨有普通話分流，更特別安排他們深入東莞、深圳等地的廠房實地考察，親身了解布料及服飾的生產製作流程、供應鏈管理，以至內地服飾零售市場的上架法規等。學生更有機會透過HKDI及大灣區企業的合作項目，例如為跨境電商平台設計營銷方案，提早累積寶貴的跨境職場經驗。廣東省著名的牛仔品牌前進牛仔（Advance Denim）更為HKDI學生特設獎學金，鼓勵有志在大灣區發展的時裝人才。

為了配合市場的最新發展，課程亦加入不少迎合內地市場的實用技能，例如電子商務平台的直播策劃、社交媒體內容製作等。學生可學到如何創作小紅書短視頻、分析相關數據等實用知識，務求助他們掌握由線上到線下的全渠道營銷技巧，全面適應現今行業的發展趨勢。

課程設計獨有普通話分流，HKDI除安排學生深入東莞、深圳等地的廠房實地考察外，也會聯同大灣區企業開展合作項目，讓學生提早累積寶貴的跨境職場經驗。

就業率高達九成 搶攻數碼時尚新職位

HKDI時裝及形象設計學系課程主任王曉茵指出，「數碼時裝品牌策劃及採購高級文憑」課程一貫緊貼業界最新發展，配合數碼品牌推廣和時尚採購，提升品牌領導力。畢業生的就業率長期高達九成以上，更不乏基於表現優異而獲得晉升機會，逐步晉身管理層。除了傳統的時裝買手、時裝展示設計師等職位之外，也有愈來愈多畢業生投身新興崗位，如時裝電子商務專員、電子商務營銷內容設計師等，專門為時尚品牌策劃及執行線上線下整合營銷策略。不少校友憑藉在課程中學到的數據分析能力及跨國採購經驗，已經成功進入國際品牌工作，發展前景無限。

隨著香港積極發展創科產業，加上大灣區時尚消費市場的潛力大爆發，市場對同時具備數碼技能及跨境視野的時尚專才需求日益殷切。HKDI「數碼時裝品牌策劃及採購高級文憑」現正招生，想成為推動行業變革的一份子，盡快把握機會，為自己的時尚事業鋪路。

想知更多詳情，可登入並瀏覽以下網站：https://www.vtc.edu.hk/admission/tc/programme/de114309-higher-diploma-in-digital-fashion-branding-and-buying

(特約)

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