  • 31°C

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港零售｜4月零售業總銷貨價值臨時估計為289億元　較去年同期下跌2.3%

港聞

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 方剛 中一入學 林夏薇 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字。2025年4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為289億元，較2024年同月下跌2.3%。2025年3月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2024年同月下跌3.5%。與2024年同期比較，2024年首四個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌5.6%。

Momax新店｜Momax進駐新界東　選址沙田新城市廣場　開幕設限定$1加購皇牌商品優惠

企業營商｜香港企業最重視甚麼？　50%企業將增加市場推廣

在2025年4月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.1%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，較上年同月下跌3.5%。2025年3月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2024年同月下跌0.5%。與去年同期比較，2025年首四個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌2.2%。

扣除其間價格變動後，今年4月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌3.3%。2025年3月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2024年同月下跌4.7%。與2024年同期比較，2025年首四個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌7.2%。

消費模式持續轉變　仍對業界帶來挑戰

政府發言人表示，近月零售業的表現呈回穩跡象。2025年4月零售業總銷貨價值按年輕微下跌2.3%。與較早時的月份相比，4月跌幅進一步收窄，儘管今年復活節假期較遲來臨（今年在四月中，上年在三、四月之間），導致當月更多居民離港外遊。

展望未來，發言人指出政府積極推動旅遊業及盛事項目將有助刺激消費市道。本地就業收入上升和內地經濟持續穩步增長也將提振消費氣氛。這些因素將對零售業有支持作用，雖然在宏觀經濟環境的不確定性下，消費模式持續轉變和企業間的競爭仍會對業界帶來挑戰。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
ET贏商有計｜栢檔極品海南雞飯 防守性高菜種逆市抗壓力高
零售 經濟衰退 宏觀分析 數碼轉型 商品 經濟數據表現 政府統計處 香港 零售業銷貨額

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月02日 時間12:05）