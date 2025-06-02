香港零售｜4月零售業總銷貨價值臨時估計為289億元　較去年同期下跌2.3%

政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字。2025年4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為289億元，較2024年同月下跌2.3%。2025年3月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2024年同月下跌3.5%。與2024年同期比較，2024年首四個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌5.6%。

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在2025年4月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.1%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，較上年同月下跌3.5%。2025年3月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2024年同月下跌0.5%。與去年同期比較，2025年首四個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌2.2%。

扣除其間價格變動後，今年4月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌3.3%。2025年3月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2024年同月下跌4.7%。與2024年同期比較，2025年首四個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌7.2%。

消費模式持續轉變 仍對業界帶來挑戰

政府發言人表示，近月零售業的表現呈回穩跡象。2025年4月零售業總銷貨價值按年輕微下跌2.3%。與較早時的月份相比，4月跌幅進一步收窄，儘管今年復活節假期較遲來臨（今年在四月中，上年在三、四月之間），導致當月更多居民離港外遊。

展望未來，發言人指出政府積極推動旅遊業及盛事項目將有助刺激消費市道。本地就業收入上升和內地經濟持續穩步增長也將提振消費氣氛。這些因素將對零售業有支持作用，雖然在宏觀經濟環境的不確定性下，消費模式持續轉變和企業間的競爭仍會對業界帶來挑戰。

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